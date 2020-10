SMITE ist ein Free-to-play MOBA, das genreunüblich aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und vom Spielgefühl her stark MMOs ähnelt. “Battleground of th...

Fun Fact: In Deutschland wurde der Name der Schildkröten-Bande auf Teenage Mutant Hero Turtles geändert, da man mit Ninja etwas „Böses“ assoziierte.

Ihr könnt euch alternativ dann auch den Battle Pass kaufen und kommt so direkt in den Genuss der Schildkröten-Kämpfer.

Was hat es mit den Teenage Mutant Ninja Turtles auf sich? Nachdem in diesem Jahr schon der „Große Alte“ Cthulhu im MOBA SMITE spielbar war, tauchen schon in Kürze die bekannten Cartoon-Figuren Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello auf.

