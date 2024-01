Einer der größten LoL-Konkurrenten bekommt einen zweiten Teil – „Spieler können sich mehr wie Götter fühlen”

Nach über 10 Jahren hat Hi-Rez Studios SMITE 2 angekündigt. Das bekannte Götter-MOBA SMITE wechselt mit einem Sequel auf Unreal Engine 5. MeinMMO verrät, was euch erwarten wird und wie ihr euch für die Alpha anmelden könnt.

Was ist SMITE eigentlich für ein Spiel? Es handelt sich um ein kostenlos spielbares MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), das von Hi-Rez Studios (Dev-Team: Titan Forge Games) im Jahr 2014 veröffentlicht wurde.

SMITE unterscheidet sich von anderen MOBA-Spielen wie League of Legends, Heroes of the Storm oder Dota besonders durch seine Third-Person-Perspektive, die dem Gameplay eine einzigartige Dynamik verleiht und für Action sorgt.

Statt der für das Genre üblichen Iso-Perspektive, bei der man von oben auf das Spielfeld schaut, befindet sich die Kamera direkt hinter dem Spielercharakter. Somit könnte SMITE auch das Spiel für diejenigen sein, die Lust auf ein MOBA haben, aber die Iso-Perspektive nicht leiden können und lieber in Third-Person spielen.

In SMITE spielt ihr mythologische Götter wie beispielsweise Aphrodite, Artemis, Loki, Fenrir, Hel, Hades und Ymir, von denen jeder individuelle Fähigkeiten, Stärken und Schwächen hat.

Für alle, die noch nichts mit dem Begriff MOBA anfangen können, haben wir euch in diesem Artikel das Genre genauer erklärt: Fangt ein MOBA an

Der Artikel ist angereichert mit Antworten von dem Entwicklerteam Titan Forge Games aus einem schriftlichen und offenen Q&A.

Das Götter-MOBA SMITE bekommt einen zweiten Teil – Was euch erwartet

SMITE 2 ist ein Sequel von SMITE. Die Entwickler wechseln mit der Fortsetzung von Unreal Engine 3 auf Unreal Engine 5. Als Kernziel hatten sich die Entwickler gedacht, SMITE 2 so zu gestalten wie den Vorgänger, also die Kernmechaniken und das Gefühl des MOBAS beibehalten – aber insgesamt auf jede erdenkliche Weise besser . Die Fortsetzung soll weiterhin alle Dinge haben, die Spieler an SMITE lieben.

Der General Manager von Hi-Rez Studios Travis Brown sagt dazu:

SMITE 2 ist unsere Chance, die Erfahrungen aus 10 Jahren SMITE-Entwicklung in eines der erfolgreichsten Multiplayer-Spiele aller Zeiten einfließen zu lassen. Und das alles noch einmal deutlich besser zu machen.[…] Travis Brown

Das Spiel soll mehr Tiefe haben und es soll mehr kreative und strategische Möglichkeiten bieten als SMITE. Gleichzeitig soll es auch weniger komplex sein. SMITE 2 wird also eine weiterentwickelte und verfeinerte Version des Vorgängers sein. Die Entwickler betonen auch immer wieder das Ziel, dass sie wollen, dass die Spieler sich mehr wie Götter fühlen können.

Wann kommt SMITE 2 raus? Bisher ist noch kein Release-Datum bekannt. Aber ihr könnt euch bereits auf der Seite von SMITE 2 für einen Zugang zur frühen closed Alpha anmelden, die im Frühling 2024 starten soll. Mit dem Feedback der Spieler wollen sie sichergehen, dass sie ein SMITE 2 machen, das die Spieler lieben.

Für welche Plattformen kommt SMITE 2? SMITE 2 wird Crossplay zwischen PC (Steam, Epic Games Store), Steamdeck, Xbox Series X/S und PS5 ermöglichen.

SMITE 2 ist von Grund auf neu mit Unreal Engine 5

Welche besonderen Änderungen gibt es zum ersten Teil? Die offensichtlich größte Änderung ist der Wechsel auf Unreal Engine 5, wodurch SMITE 2 insgesamt eine bessere Grafik als SMITE haben wird. Zudem soll es eine verbesserte Umgebung, bessere Lichteffekte, mehr Details bei den Göttern und bei den Fähigkeiten geben. Beispielsweise wurden neue Sprung-Animationen hinzugefügt und Änderungen an den Fähigkeiten vorgenommen. Die Effekte sollen das Eintauchen in die Welt und das Gefühl der göttlichen Macht verstärken.

In der Keynote wurden dafür auch unter anderem folgende Beispiele genannt:

Manche Götter wie beispielsweise Loki, sollen dem alten Charaktermodell treu bleiben, aber insgesamt viel besser aussehen

Andere wie Gott Anubis werden neue Animationen bekommen und göttliche Effekte

Wiederum andere erhalten neue Fähigkeiten: Ymirs Eiswand zum Beispiel soll in SMITE 2 nun Gegner hochwerfen können, und gleichzeitig soll die Fähigkeit auch auf andere, kreative Weise benutzt werden können, indem er sich selbst nach vorne katapultiert

Waffenbewegungen hinterlassen nun Spuren, wodurch Angriffe besser sichtbar gemacht werden

Die Animationen von Ober- und Unterkörper sollen besser aufeinander abgestimmt sein

Neues Ranglistensystem

Ranked wird komplett neu gestaltet und das Matchmaking wird ebenfalls überarbeitet. Die Entwickler betonen, dass es viele Änderungen für die Rangliste geben wird und haben ein paar Highlights verraten, darunter:

Die Spieler werden in SMITE 2 mit einem Skill-Rating von 0 anfangen und nicht mehr mit dem MMR-Level eines durchschnittlichen Spielers. Dies soll den Spielern das Gefühl geben, dass sie sich weiterentwickeln, während sie besser werden, anstatt oft mehrere Spiele zu verlieren, bevor sie sich in ihrer wahren Fertigkeitsstufe einpendeln.

Das Skill-Rating soll zudem nicht mehr begrenzt sein, was zu einem Kampf um die Nummer 1 der höchsten Wertung weltweit ermöglichen wird – was vorher nicht möglich war.

Des Weiteren wird es in SMITE 2 mehr zusätzliche Ränge geben, vor allem am oberen Ende.

Die Entwickler betonen auch, dass es mehr Funktionen zur Bekämpfung von toxischem Verhalten , Stress und System-Missbrauch geben werde.

Einstieg in SMITE 2 soll für Neueinsteiger leichter werden

Was ändern die Entwickler mit dem Sequel, damit es anfängerfreundlicher wird? Sie wollen eine Menge Änderungen vornehmen, um den Einstieg und das Lernen für Neueinsteiger zu erleichtern. Konkret soll der Einstieg für Anfänger in SMITE 2 einfacher werden.

Das ist geplant:

SMITE 2 wird mit einer kleineren Auswahl an Göttern starten, weil es einen schnell überfordern kann, wenn man ein neues Spiel beginnt und direkt mit 130 Göttern konfrontiert wird, die alle jeweils 3 Fähigkeiten , eine Ultimate und Passive haben

kann, wenn man ein neues Spiel beginnt und direkt mit konfrontiert wird, die alle jeweils , eine und haben Gleichzeitig wollen sie auch zügig Götter aus dem Vorgänger SMITE hinzufügen, damit SMITE-Veteranen ihre Lieblings-Champions spielen können

Dazu betonen sie noch:

Es ist wichtig zu wissen, dass SMITE 2 ein wettbewerbsorientiertes, herausforderndes Spiel ist. MOBAs sind so etwas wie Souls-likes – es gibt immer etwas Neues zu lernen, und es ist okay, zu sterben und zu verlieren, während man lernt. Aber nur weil ein Spiel herausfordernd ist, heißt das nicht, dass wir nicht eine Menge Änderungen vornehmen, um Anfängern den Einstieg und das Lernen zu erleichtern […]. Dev-Team Titan Forge

Neues Item-System

SMITE 2 wird einen verbesserten Item-Store haben, weil die Herstellung von Items in SMITE zu herausfordernd sei: Man muss den genauen Namen des Gegenstands, den man bauen will, kennen, um mit dem Bau beginnen zu können.

In SMITE 2 wird es stattdessen ein komplett neues System geben, zum Beispiel:

Wenn man Angriffstempo haben möchte, kauft man sich einen Bogen und kann kreativ wählen, weil alle Gegenstände mit Angriffstempo dann mit diesem Bogen gebaut werden können

Das System soll Items für euren Gott empfehlen, um es einfacher zu gestalten

Eine andere Art von Relikten

Bisher gab es in SMITE ein Relikt-System, was viel im Spiel ausgemacht hat. Man bekommt zwei Fähigkeiten, die sehr stark sind, aber auch einen langen Cooldown haben und zusätzlich aktiviert werden müssen.

Für neue Spieler gestalte es sich oft schwierig, die Relikte im richtigen Moment zu verwenden – oder sie werden vergessen. In SMITE 2 wird es keine Relikte mehr geben, jedenfalls nicht in der Form, wie man sie aus dem Vorgänger kennt.

Stattdessen habt ihr die Möglichkeit, jedem Item eine Fähigkeit zu geben, die ihr zusätzlich aktivieren müsst – so wie beim Relikt. Doch in SMITE 2 wollen die Entwickler euch die Wahl lassen, euch für eine weitere Fähigkeit zu entscheiden, die ihr aktivieren müsst. So könnt ihr auch wählen, ob ihr euer Gold lieber für Items verwendet, die stärkere Stats und Passive geben.

Eine Ausnahme gibt es: Purification Beads wird es auch in SMITE 2 geben, um gegenüber Crowd-Control (CC) immun zu werden. Jeder Gott hat standardmäßig einmal die Purification Beads und einen Warding-Slot.

Bessere und flottere UI

SMITE 2 wird mit einer überarbeiteten UI kommen, um beispielsweise besser kommunizieren zu können. Das heißt, Effekte wie Crowd-Control (CC) sollen leichter zu erkennen sein. Um beispielsweise besser darauf zu reagieren, wenn ein Verbündeter einen Gegner betäubt hat.

Die UI soll zudem besser widerspiegeln, wie viel Schaden man verursacht und eingesteckt hat und wie sehr man unter Beschuss steht, um es einfacher zu gestalten und um den Kampf zu fühlen und zu verstehen.

Spieler können in SMITE 2 mehr mit der Map interagieren

In SMITE 1 gibt es im Grunde keine anderen Möglichkeiten, mit der Welt zu interagieren, außer etwas anzugreifen und an bestimmten Orten zu stehen. Im Nachfolger soll es mehr Interaktionsmöglichkeiten und interessante Ziele auf der Map geben, um die Spieler gegeneinander kämpfen können.

Darunter beispielsweise:

Totem von Ku, was ein Damage-Race sein soll

Neue Teleporter, die jeden, der auf einem Pad steht, über die Karte teleportieren sollen, wenn man für eine gewisse Zeit darauf stand

Ein spezieller Button zum Interagieren mit der Welt

In SMITE 2 wird es einen speziellen Button geben, um mit der Welt zu interagieren. Dieser Button muss für eine bestimmte Zeit gedrückt werden, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt und neue Möglichkeiten für das Gameplay bringen soll.

Beispielsweise kann man in SMITE 1 einen Buff aufheben, indem man über den Buff drüber läuft. Dadurch heben manche Spieler aus Versehen Buffs auf, die sie eigentlich gar nicht nehmen wollten. In SMITE 2 wird das durch das Drücken des Interact-Buttons gelöst.

Die Portale werden ebenfalls mit dem Button aktiviert und auch dann, wenn man die Tore zur gegnerischen Basis öffnen möchte, sobald man den Schlüssel dafür hat. Die Entwickler betonen, dass es noch weitere Möglichkeiten geben wird, den Button zu verwenden und dass der Button neue Gameplay-Möglichkeiten ins Spiel bringen soll.

Was Spieler erwarten können, die MOBAs wie LoL spielen

In SMITE und auch SMITE 2 dreht sich alles um die Third-Person-Perspektive. Es gibt also nicht die klassische Iso-Perspektive aus MOBAs wie LoL. So gut wie alles ist ein Skillshot, sogar die normalen Auto-Attacks.

Dazu betonen die Entwickler:

[…] Viele unserer Design-Entscheidungen rühren von diesem Action-Kampf her. In der Third-Person-Perspektive ist es langweilig, Diener auf der Lane zu erledigen. Es ist also einfacher, Wellen abzuräumen und zu rotieren, um mehr Action zu finden als in anderen MOBAs. Wenn ihr bereits Erfahrung mit anderen MOBAs habt, werdet ihr den grundlegenden Spielfluss verstehen – wann ihr euch zurückzieht, wann ihr rotiert, wann ihr euren Vorteil ausspielt und wann ihr euch gruppieren solltet. Aber die Erfahrung und das Tempo werden sich völlig anders anfühlen, wenn ihr in der dritten Person kämpft. Dev-Team Titan Forge

Diese Änderungen wurden noch genannt:

Die Götter sind nicht mehr magisch oder physisch. Jeder Gott wird in SMITE 2 zwei verschiedene Kraftquellen haben: Stärke und Intelligenz

Alle Götter werden in der Lage sein, alle Gegenstände zu bauen

Stimmpakete in SMITE 2 sollen automatisch mit jedem Gott freigeschaltet werden

Überarbeitung vom Jungle

Überarbeitung der Minion-Formation, um die Lane belohnender zu gestalten

zu gestalten Viele kleiner Veränderungen an Conquest, zum Beispiel: Gold Fury wird nun wichtiger für das Late-Game werden

Was passiert mit SMITE 1? SMITE 2 ist ein Sequel, also ein Nachfolger von SMITE. Doch der erste Teil soll weiterhin Updates und neuen Content erhalten. Die Entwickler planen, das Game weiterzuführen, solange es eben Spieler spielen wollen. Für SMITE 2 wird es aber exklusive Götter geben, die es in SMITE nicht geben wird.

Euer vorhandener Fortschritt in SMITE 1 (Skins, Errungenschaften, Götter etc.) wird nicht direkt übertragbar auf SMITE 2 sein.

Die Entwickler betonen, dass sie durch den Sprung auf Unreal Engine 5, das Spiel komplett überarbeiten und die Inhalte neu erstellen mussten, damit es funktioniert. Einen Skin von SMITE 1 nach SMITE 2 zu übertragen, würde beispielsweise einen Arbeitsaufwand von 2 Monaten bedeuten.

Stattdessen wird es Belohnungen für SMITE-Spieler geben, die Zeit und Geld in das Spiel gesteckt haben – auch für die Errungenschaften soll es Belohnungen geben. Die Belohnung soll in Form einer Spielwährung erfolgen, um zum Beispiel in SMITE 2 Skins und Battle Passes zu kaufen.

Zudem erhalten Spieler für jedes gespielte Jahr, also für ihren Fortschritt, Punkte. Die Punkte werden zusammengezählt, um Belohnungen freizuschalten, unter anderem:

SMITE 2 -Badges, um Erfolge aus SMITE sichtbar zu machen

-Badges, um Erfolge aus SMITE sichtbar zu machen Eure rare Skins

Euer exaktes Mastery-Level und Startcount auf jedem Gott

Für jedes gespielte Jahr schaltet ihr einen Skin für SMITE 2 frei

Genaue Informationen zu den Belohnungen erfahrt ihr auf der offiziellen Seite von SMITE 2

Mein persönliches Fazit

Wer spricht hier? Fabienne spielt seit über 12 Jahren League of Legends und ist auf MeinMMO die LoL-Expertin. In der Kluft der Beschwörer hat sie unzählige Stunden verbracht. Neben LoL spielt sie auch vor allem Baldur’s Gate 3, World of Warcraft und Final Fantasy XIV.

Insgesamt sieht das Ganze nach einem großen und spannenden Sprung aus, den SMITE mit der Fortsetzung macht – besonders mit dem Wechsel auf Unreal Engine 5. Ich finde es gut, dass sie den Charme von SMITE beibehalten wollen, aber es gleichzeitig moderner gestalten und für Neueinsteiger zugänglicher machen – beispielsweise indem sie mit einem kleineren Götter-Pool starten und ihr beim Item-Building Unterstützung erhaltet, wodurch es weniger komplex wird.

SMITE 2 hört sich insgesamt sehr cool an. Die bessere Grafik und Verbesserungen an so gut wie allen Systemen, mehr Raum für Kreativität und das Einbeziehen des Interact-Buttons und die neuen Fähigkeiten catchen mich. SMITE 2 könnte euch gefallen, wenn ihr die Third-Person-Perspektive für mehr Action spannend findet, und am liebsten nur Skillshots hättet – im Vergleich zu beispielsweise anderen MOBAS.

Aber auch für komplette Neueinsteiger lohnt sich meiner Meinung nach ein Blick auf SMITE 2. Hier wird es einen kleinen Pool an Göttern geben und nicht über 100 Götter, die schnell abschrecken können. Insgesamt sieht es sehr vielversprechend aus.

Wie ist euer erster Eindruck von SMITE 2? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.

MeinMMO-Dämon Cortyn hat sich 2021 nach 6 Jahren wieder nach SMITE gewagt und ihre Erfahrungen geteilt: