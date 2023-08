„Nur weil Amouranth auf Kick streamt“ – Eine deutsche Streamerin ist derzeit die meistgesehene Frau auf Twitch

Die 23-jährige Antonia “Reved” Staab ist die größte Streamerin im deutschen Twitch und kann auch mit einigen ihrer männlichen Kollegen mithalten. Nun hat sie auch international die Nase vorn.

Was hat die Streamerin erreicht? Reved führt zwar bereits regelmäßig unsere Top-5 der größten deutschen Streamerinnen an, nun ist die 23-Jährige aber auch die meistgesehene Frau auf Twitch. Mit 920.000 gesehenen Stunden in den letzten 7 Tagen hat sie fast doppelt so viele wie Platz 2 (via Streamcharts).

Im Schlaf an die Spitze von Twitch

Wie hat sie das gemacht? Reved hat in der vergangenen Woche ihren jährlichen 7-Tage-Stream abgehalten, bei dem sie rund um die Uhr auf Sendung ist. Selbst im Schlaf streamte die 23-Jährige, was für kuriose Situationen und einen viralen Clip sorgte.

Während ihres Streaming-Marathons sorgte Reved für reichlich Unterhaltung: Sie zockte verschiedene Spiele, sah sich mit ihren Fans gemeinsam Videos an und hatte sogar Gast-Stars für das große Finale am Start. So ließ sie sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen HoneyPuu und starletnova hypnotisieren und verriet sogar ihre geheimen Vorlieben.

Die Grafik zeigt, wie weit Reved vor der Konkurrenz liegt

Bei so viel Einsatz ist die Platzierung mehr als verdient, zumindest, wenn es nach ihren Fans auf Twitter geht. Zum Erfolg von Reved tragen allerdings noch andere Faktoren bei. Denn die Streamerinnen sind nach Watchtime sortiert, also der Anzahl an Stunden, die ihre Fans insgesamt mit ihnen verbracht haben.

Im Zuge ihres Marathon-Steams war Reved 225 Stunden am Stück auf Sendung, mit lediglich einer kurzen Unterbrechung. Gepaart mit ihren durchschnittlich über 8.000 Zuschauern in diesem Zeitraum ergibt sich daraus die hohen Zuschauer-Stunden (via sullygnome).

Darüber hinaus scheint es auf Twitch eine Art “Macht-Vakuum” zu geben, seit Pokimane, die Königin von Twitch, weniger streamt und Amouranth ihre Zeit zwischen der Plattform und dem Rivalen Kick aufteilt. Für einige scheint der Vergleich zu Amouranth daher nahezuliegen.

“Nur, weil Amouranth auf Kick streamt”, ätzt etwa ein Twitter-Nutzer. Die meisten freuen sich jedoch mit Reved für ihren Erfolg. Die 23-Jährige gönnt sich derzeit eine kleine Pause von Twitch, wird jedoch sicher bald mit neuem Content zurückkommen.

Mit fiesen Kommentaren muss sich Reved jedoch nicht nur in den eigenen Kommentar-Spalten befassen, sondern auch bei ihrer jungen Kollegin Fibii. Den fiesen Sprüchen unter einem harmlosen Video der 17-Jährigen schob die Twitch-Streamerin einen Riegel vor:

