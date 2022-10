Rennen in der Formel 4 wird zu einem riesigen Hit auf Twitch – Über 1 Million schauen gleichzeitig zu

Zu Halloween geschehen in Dead by Daylight seltsame Dinge. Klopapier-Skins, neuer Content und ein kostenloses Wochenende.

Was sagt ihr zu diesen riesigen Events, die die Streamer inzwischen veranstalten? Findet ihr sie spannend oder hättet ihr auf Twitch lieber einen Fokus voll auf das Gaming? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wo liegt der Rekord von deutschen Streamern? Den deutschen Rekord hält der Streamer Trymacs mit 365.000 gleichzeitigen Zuschauern ( via TwitchTracker ). Am 30. Januar 2021 öffnete der Streamer zusammen mit Papaplatte Pokémon-Karten-Packs der ersten Generation . Das brachte ihm diesen Rekord ein.

Wie viele sahen sich das Renn-Event an? Im Durchschnitt schauten ständig 377.468 Menschen während des Livestreams zu ( via sullygnome ). Das ist alleine deshalb beachtlich, weil der Stream über zehn Stunden andauerte. Insgesamt brachte es der Stream damit auf über drei Millionen geschaute Stunden.

Der Twitch-Streamer Squeezie hat einen Grand Prix in der Formel 4 organisiert. Elf Teams mit jeweils zwei Fahrern haben an dem GP Explorer teilgenommen. Die Rennfahrer waren überwiegend Influencer, YouTuber und Streamer aus Frankreich. Das Event brach einige Rekorde und hatte die drittmeisten Zuschauer im gesamten Jahr 2022.

