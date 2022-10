Twitch-Streamer brüllt und bettelt Zuschauer um Geld an – Die Leute finden’s doof, aber es funktioniert super

Es wirkt fast so, als hätte der Streamer da ein seltsames Stockholm-Syndrom mit seinem Chat am Laufen:

So wird das diskutiert : Auf Livestream-Fails diskutiert man den Clip. Viele fragen sich, warum sich irgendjemand einen Streamer anschaut, der sich so verhält:

Es ist offenbar so, dass die Zuschauer einem Streamer alles durchgehen lassen, wenn sie seiner inneren Logik folgen, den Stream unbedingt am laufen zu halten.

„Ihr denkt, das ist betteln? Ich erkläre euch Jungs, wie ihr Geld spart! Wenn ich mehr Geld machen wollte, würde ich euch Jungs die Combo fallen lassen und dann bekäme ich die 50, wenn sie nur eine Minute wert sind, und dann mehr Subs – Ihr müsst verstehen, wie Mathematik funktioniert, okay? Mit Mathe kannst du nicht streiten. […] Das ist einfach irre. Hör auf zu betteln … ich bettel‘ darum, dass ihr Jungs Geld spart. Um Himmels Willen. So dumm, bannt den Typen einfach. Wenn dein IQ so niedrig ist, solltest du nicht chatten.“

Der Streamer selbst klingt in dem Clip, der später kritisiert wird, wie ein Fisch-Händler, der seine Ware unters Volk bringen will:

Ein „Sub“ kostet in den USA 4,99 $ im Monat – in Deutschland weniger . Der Streamer selbst bekommt ungefähr die Hälfte, der Rest geht an Twitch. Subs sind monatliche Abos, müssen also stetig erneuert werden. Kunden von Amazon-Prime erhalten ein Abo pro Monat, das sie gratis vergeben können.

Der Twitch-Streamer SHiFT ist für seine Speed-Runs in Spielen bekannt. In seinen Streams betont er häufig, wie wichtig es ist, dass ihn seine Zuschauer finanziell mit Subs unterstützen. Über bestimmte Mechaniken und Techniken wie Subathons mit Combos und Timern steigert er den Geld-Zufluss. Ein Clip von einem solchen Vorfall wird kräftig diskutiert, aber offenbar funktioniert die Methode.

