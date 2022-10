Twitch: Trymacs zieht Messi in FIFA 23, gewinnt €-Wette gegen MontanaBlack – Warnt: „Totaler Scam, niemand zieht was“

Zumal die Aussage „Niemand zieht was“, einfach nicht mit dem Stream übereinstimmt, in dem ständig was gezogen wird, vielleicht nicht die Mega-Karten, doch genug, um sich das beste Team der Welt zusammenzustellen.

D er Satz von MontanaBlack über die „Riesenkeule in der Hose“, die ihm „trocken in die Rosette gedrückt wird“ – da steht man schon bisschen sprachlos davor. Natürlich ist das nicht so gemeint, sondern ein Spruch unter Freunden. Bei halbwegs strenger Regel-Auslegung ist das aber eigentlich ein 3-Tage-Bann. von Twitch. Da werden Bilder sexueller Gewalt als lustiger Vergleich herangezogen. Der ukrainische CS:GO-Spieler s1mple wurde wiederholt wegen eines obszönen russischen Worts gebannt , das er zu einem Freund sagt – MontanaBlack kann sich da glücklich schätzen, wenn das im deutschen Twitch keinen juckt.

Das ist ’ne absolute Frechheit. Du machst ’ne Pack Battle, ziehst Benzema. Ich hab echt schon überlegt, während ihr zieht, ein Spiel zu machen, und dann kommt Max von hinten mit seiner Riesenkeule in der Hose, Diggah, und drückt mir den trocken in die Rosette.

Das ist jetzt eine neue Szene: In einem YouTube-Video von Trymacs fasst er die Highlights eines Twitch-Streams zusammen. Mit mehreren großen YouTubern zu FIFA 23 ist Trymacs in seinem Kanal.

Im deutschen Twitch passieren seltsame Dinge: Nachdem sich vor wenigen Wochen noch die größten Streamer Deutschlands von Glücksspiel distanziert hatten, ziehen sie jetzt stundenlang Packs in FIFA 23 . Aber sie warnen die Zuschauer zumindest davor. Aber ob Twitch da so genau hinschaut, scheint ohnehin fraglich.

