Spieler eines beliebten Shooters löst versehentlich einen Polizeieinsatz aus, weil er beim Gaming von „Kills“ spricht

Ein 17-Jähriger hat versehentlich die Polizei gerufen, während er Rainbow Six: Siege gespielt hat und damit einen Einsatz augelöst.

Wie hat der Spieler einen Polizeieinsatz ausgelöst? Elijah Sierocki ist ein 17-jähriger Gamer aus Kentucky, USA, der gelegentlich Ubisofts beliebten Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege spielt. So auch am 05. Januar 2022.

In Rainbow Six: Siege treten 10 Spieler in taktisch geprägten 5v5-Matches gegeneinander an und versuchen, einen Spot einzunehmen oder zu verteidigen. Alternativ gewinnt das Team, das zuerst alle 5 Kontrahenten ausschaltet.

Elijah saß also am 05. Januar auf seiner Couch und spielte Rainbow Six: Siege. Doch während er mit seinen Freunden den Shooter spielte, hatte er sein Handy in der Hosentasche – und so begann das Drama.

Wie Elijah der Seite lawandcrime.com in einem Interview verrät, rief er versehentlich die Polizei an. Das hat der 17-Jährige allerdings erst im Nachhinein herausgefunden, als er nach seinem Ingame-Tod auf das Handy blickte, um TikTok-Videos zu schauen.

Statt lustiger Clips blickte er nun in sein Anrufsverzeichnis und sah dort drei verpasste Anrufe sowie ein vierminütiges Telefonat mit der Polizei. Elijah wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass er versehentlich die Notrufzentrale angerufen und die Polizei ihm vier Minuten lang zugehört habe.

Das Problem war klar: Während dieser 4 Minuten sagte der 17-Jährige, dass er zwei Leute getötet habe. Zwar sprach er dabei von den Kills, die er in dem Shooter erzielt hat, doch die Polizei war zu dem Zeitpunkt schon in Alarmbereitschaft. Schließlich hat er auf den Rückruf nicht reagiert.

Etwa zwei Minuten später hörte der Rainbow Six: Spieler dann seine Hunde bellen, woraufhin er aus dem Fenster blickte und vier Streifenwagen sah.

Ich saß auf meiner Couch und spielte Rainbow Six Siege mit meinen beiden besten Freunden Tyler und Devan. Mitten in einem Spiel tötete ich zwei Leute, ich hatte zwei Kills, und danach starb ich. Also ging ich an mein Telefon, um TikTok zu schauen – das ist es, was ich normalerweise mache, wenn ich sterbe – und ich sehe einen Anruf auf meinem Telefon. Es ist 911. Elijah Sierocki in einem Interview mit lawandcrime.com

Was geschah nach der Ankunft der Polizei? Als Elijah die Polizisten auf der Straße vor seinem Haus sah, traf er die Entscheidung, mit erhobenen Händen vor die Tür zutreten. Anschließend erklärte er ihnen, dass er allein zu Hause sei und nur ein Videospiel gespielt habe. Der Anruf sei ein Versehen gewesen und niemand sei verletzt.

Das Gespräch zwischen Elijah und den Polizisten wurde zudem von einer Kamera gefilmt, die an der Haustür der Familie Sierocki angebracht ist.

Hier seht ihr einen Tweet, in dem die Aufnahme der Kamera geteilt wurden:

Wie ging die Situation aus? Die Situation ging für alle Beteiligten gut aus und Elijah erklärt gegenüber lawandcrime.com, dass er das Vorgehen der Polizei verstehen könne. Schließlich habe er wirklich am Telefon gesagt, dass er zwei Leute getötet habe. Trotzdem sei er sichtlich verängstigt und am Zittern gewesen, weil Schusswaffen auf ihn gerichtet wurden.

Doch nachdem die Polizisten erkannten, dass es sich um ein Versehen handelt und niemand verletzt sei, sollen sie versucht haben, Elijah zu beruhigen. Einer der Polizisten habe ihn in dem dann folgenden Gespräch sogar gefragt, welcher Operator (spielbarer Charakter in Rainbow Six Siege) sein liebster sei.

Was bei Elijah ein hoffentlich einmaliges Erlebnis war, müssen sich manche Twitch-Streamer regelmäßig, teilweise mehrmals pro Woche, gefallen lassen. Immer wieder schicken fiese Zuschauer die Polizei zu ihnen und behaupten, eine Straftat würde vorliegen.

