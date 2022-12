Rainbow Six bringt Battle Pass mit 100 Stufen – Spieler haben ihn nach 2 Tagen durch, ohne ein Match zu spielen

In Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six Siege startete am Dienstag, dem 06. Dezember 2022, die neue Season „Solar Raid“. Mit dabei ist wieder ein Battle Pass, der 100 Stufen mit kosmetischen Inhalten und die neue Verteidigerin Solis enthält. Das Durchspielen des Passes erfordert eigentlich zahlreiche Stunden Spielzeit, doch in der neuen Season sind Spieler schon nach 2 Tagen oder wenigen Minuten durch.

Wie wird der Battle Pass eigentlich gelevelt? Im Battle Pass von Rainbow Six Siege steigt ihr normalerweise in den Stufen auf, in dem ihr Matches spielt und Herausforderungen abschließt.

Je nach Modus und Sieg oder Niederlage erhaltet ihr nach jedem gespielten Match eine bestimmte Anzahl „Battle-Pass-Punkte“. Herausforderungen wie das Zerstören von Gadgets, Kameras oder ähnlichesgeben Extrapunkte.

Wieso sind Spieler schon mit dem Battle Pass durch? Einige Spieler des Shooters profitierten in Solar Raid von zwei Faktoren, die das Leveln des Battle Passes massiv beschleunigten:

das Cross-Progression-System

den Esport Packs

Auf dem nachfolgenden Bild seht ihr in der oberen rechten Ecke Fortschritt vom Battle Pass der aktuellen Rainbow Six Siege Season Solar Raid:

Was ist Cross-Progression? In Solar Raid führte Ubisoft das sogenannte Cross-Progression-System für Rainbow Six Siege ein. Mit Cross-Progression könnt ihr eure Accounts von verschiedenen Plattformen verknüpfen.

Wenn ihr beispielsweise auf der PS4 gespielt habt und in der Zwischenzeit auf den PC gewechselt seid, könnt ihr eure gekauften Skins, Level und anderen Fortschritt auf beiden Plattformen nutzen. Das gilt auch für erhaltene „Esport Packs“.

Was sind Esports Packs? Bei den Esport Packs handelt es sich um Loot-Pakete, die Waffentarnungen, Uniformen und andere kosmetische Items basierend auf dem E-Sport des Shooters enthalten.

Spieler konnten Esport Pakete erhalten, indem sie offizielle E-Sport-Matches auf dem Twitch-Kanal von Rainbow Six Siege geschaut haben. Nach einer gewissen Zeit als Zuschauer habt ihr dann ein solches Paket als Twitch-Drop erhalten.

Wieso beeinflussen Esport Packs den Battle Pass? Ubisoft erntete wegen der E-Sport-Pakete Kritik von den Spieler, da diese Duplikate enthalten konnten. Mit ein wenig Pech, habt ihr einen Skin oder ähnliches bekommen, den ihr schon besessen habt. Die geschaute Zeit war dann völlig umsonst, weshalb Ubisoft die Duplikate in der Zwischenzeit entfernte.

Statt den Duplikaten können Spieler jetzt aus den Esport Packs die Battle-Pass-Punkte erhalten, die euch in den Stufen des Passes aufsteigen lassen. Außerdem kommt jetzt Cross-Progression ins Spiel:

Habt ihr in der Vergangenheit Esports Packs gesammelt, habt ihr sie auf allen Plattformen erhalten, die mit eurem Ubisoft-Account verknüpft sind. Ein ehemaliger PS4-Spieler, der mittlerweile nur noch auf dem PC aktiv zockt, besitzt also jedes Paket, das er am PC geöffnet hat, auch auf seiner nicht mehr genutzten Konsole.

Durch die Zusammenführung des Fortschritts mit Cross-Progression sind all diese Pakete jetzt auf jeder Plattform verfügbar und können erneut geöffnet werden und statt Duplikate sind dort jetzt 500 bis 2.000 Battle-Pass-Punkte pro Paket enthalten. Wer fleißig auf Twitch geschaut hat, konnte dementsprechend viele Stufen abschließen oder den Battle Pass sogar beenden.

Auch MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat von den Esport Packs profitiert und für das „Durchspielen“ des Passes eine knappe halbe Stunde benötigt. Er besaß 122 Esport Packs und ihm fehlten lediglich 5 Skins. Demzufolge waren in 117 Paketen Battle-Pass-Punkte und der Pass war nach dem Öffnen fertig.

Dariusz Müller hat übrigens nicht nur viele Esport Pakete in dem Taktikshooter von Ubisoft gesammelt, sondern auch jede Menge Spielzeit. Auch 2022 findet er, Rainbow Six Siege ist einer der besten Shooter und besticht immer noch durch seine einzigartige Spielweise.