Rainbow Six Siege bekämpft Cheater mit einer geheimen, neuen Strategie – Kriegt jeder seine eigene .exe?

Es gibt daneben noch eine andere Theorie, wie das neue Anti-Cheat-System von Rainbow Six Siege funktionieren könnte. In dieser Theorie geht man davon aus:

Ein Hinweis, der diese Theorie bestätigt, liefert die Analysewebseite SteamDB . In der History von Rainbow Six Siege kann man regelmäßige Veränderungen erkennen.

Das würde bedeuten, dass Ubisoft ständig Rainbow Six Siege für alle Nutzer verändert, so dass sich Cheater nicht auf eine feste Version einstellen können, die sie angreifen.

Am 11. November 2022 veröffentlichte Rainbow Six Siege eine Ankündigung auf der offiziellen Webseite . In dieser heißt es, dass es vor kurzem ein Sicherheitsupdate für die PC-Spieler gab, das Cheating im Spiel bekämpfen solle. Ubisoft könne jedoch keine genauen Details preisgeben, um das Update nicht angreifbar zu machen.

