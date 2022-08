Videospiele können manchmal echt kompliziert und verwirrend sein. Das merkte jetzt auch Twitch-Star xQc, als er eine Situation in dem beliebten Shooter Rainbow Six: Siege völlig falsch einschätze und sich dabei blamierte.

Wie hat er sich zum Deppen gemacht?

xQc spielt Rainbow Six: Siege

Der Streamer sagt, er sei ein hoher Rang und zeige jetzt entsprechende Strategien

Wird anschließend von einem Gadget weggeschleudert

xQc denkt fälschlicherweise, er sei tot und schreit um Hilfe

Der Streamer lebt noch, blamiert sich und ein Clip der Szene landet auf Twitter

Rainbow Six Siege gilt als richtig guter E-Sports-Shooter:

„Ich bin ein High Rank Spieler – das sind fortgeschrittene Taktiken!“

Was ist genau vorgefallen? Twitch-Star xQc war früher Profi-Spieler in Blizzards Shooter Overwatch.

Der Kanadier hat jetztes während seines Livestreams den beliebten Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege gespielt, der sich noch heute durch seine einzigartige Spielweise auszeichnet. Jetzt macht ein Clip des Streams auf Twitter die Runde gemacht und hat bereits nach einem Tag über 290.000 Aufrufe.

Der Clip beginnt damit, dass xQc seinen Mitspielern verkündet, er sei ein hoher Rang und zeige jetzt entsprechende Strategien. Kurz darauf wird er von dem Gadget der Operatorin Nomad zu Boden geschleudert.

Nomad kann mit einem Launcher unter ihrem Sturmgewehr sogenannte Airjabs schießen, die an Oberflächen kleben und Feinde innerhalb eines bestimmten Radius zu Boden werfen. Das geschah in dem Clip mit xQc, dessen Operator am Boden lag, aber vollkommen gesund war. Schaden erleidet der betroffene Charakter dabei nicht.

Dass ein ausgelöster Airjab jedoch keinen Schaden anrichtet, weiß xQc anscheinend nicht und brüllt lauthals um Hilfe, als wäre er im realen Leben angeschossen worden.

Daraufhin fragte ihn ein Mitspieler, ob er „down“ sei. Der Streamer beantwortete die Frage mit „ja“. Dann sah sein Teamkollege, der dem Streamer gerade helfen wollte, dass dieser gar nicht verletzt ist.

xQc lag lediglich am Boden und sein Mitspieler wies xQc darauf hin.

In Raibow Six: Siege bezeichnet man einen verletzten Operator als „Down“. Dieser kann in dem Fall nicht mehr schießen und verblutet langsam. Das kann ein Mitspieler jedoch verhindern, in dem er ihn „aufhebt“. Der wiederbelebte Operator verbleibt mit einem Bruchteil seiner Lebenspunkte, kann sich aber anschließend wieder bewegen und an Gunfights teilnehmen.

Falls ihr euch die absurde Szene anschauen wollt, bin wir euch hier den von theScore esports auf Twitter geteilten Clip ein:

xQc ist Wiederholungstäter: Wenn ihr euch jetzt denkt, dass eine so absurde Szene mal vorkommen und jedem passieren kann, ist das natürlich richtig. Aber xQc passiert sowas nicht zum ersten Mal.

Bereits im Juni 2022 erregte der Streamer mit einem Clip Aufmerksamkeit, als sich xQc in CS:GO blamierte.

Was sagt ihr zu der Szene? Glaubt ihr, xQc hat sich blamiert oder denkt ihr, das kann jedem mal passieren? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Während sich der Twitch-Star in Rainbow Six: Siege nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert hat, konnte ein 18-Jähriger eines der wichtigsten Turniere des Taktik-Shooters gewinnen.

