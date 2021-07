Rainbow Six: Profi fliegt angeblich aus Team, weil er nicht so fies war, wie alle wollten

Im Moment sucht er nach neuen Möglichkeiten – entweder als IGL, Analyst oder Coach für ein neues Team. Die Transferzeit beginnt am 25. August. So lange hat Kendrew nun die Möglichkeit, etwas Neues zu finden.

Trotz allem bedankt sich Kendrew bei cowana. Er sagt, er sei nie Mitglied in einem Team oder einer Organisation gewesen, die so nah an den Spielern ist. Die ganze Sache sei trotz Differenzen äußerst professionell abgelaufen.

Die ganze Situation habe ihn schwer belastet, so sehr, dass er am Ende einfach nur noch “müde” gewesen sei. Kendrew sei nun erleichtert, dass er das alles loswerden durfte und nun nach vorne blicken kann.

Er habe diese Probleme angesprochen, jedoch hieß es vom Team nur, dass er dranbleiben sollte. Kendrew sagt: „Ich wurde hin und her gezerrt in verschiedene Richtungen, um jemand zu sein, der ich nicht bin.“ Dann sei irgendwann der Rauswurf gekommen.

Die einzige Kritik, von der ich weiß, ist, dass ich nicht streng genug war. Sie wollten, dass ich die Leute für ihren Bullshit anprangere und dass ich sie quasi auf der Map herumkommandiere. […] Es liegt nicht in meiner Natur, irgendeine Form von Diktator zu sein. So bin ich einfach nicht. Aber die Coaches sagten mir: Mach die Leute verantwortlich. […] Also tat ich das.

