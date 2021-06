Krypto-Börse zahlt E-Sport-Team 210 Millionen $ – Rainbow Six Siege unterbricht Match, streicht Werbung

Die E-Sport-Mannschaft Team SoloMid hat einen riesigen Deal über 210 Millionen Dollar mit einer Krypto-Börse abgeschlossen. Doch nachdem sich schon Riot Games (LoL, Valorant) querstellte, macht jetzt auch Ubisoft im Shooter Rainbow Six Siege dem Team etwas Stress: Die Spieler von TSM mussten mitten im Match ihren Namen ändern.

Das ist die Situation:

Team SoloMid bekommt 210 Millionen $ von der Kryptobörse FTX. Dafür nennen sie sich unter anderem in „TSM FTX“ um. Doch der „neue Name“ darf schon nicht in LoL und Valorant gezeigt werden – bei Rainbow Six Siege macht nun Ubisoft Ärger.

Nach etwa 5 Minuten im ersten Match als „TSM FTX“ gab es eine Pause aus „technischen Gründen“, danach hatten die Spieler, die mit dem „TSM FTX“ gestartet waren, nur noch TSM im Namen.

Ubisoft prüft jetzt die komplexe Situation, denn in den Regeln deckt man zwar zig „schwierige Sachen“ ab, die Krypto-Börse ist aber eine Regellücke.

Team muss mitten im Match die Namen ändern

So wirkte sich der Konflikt in der Realität aus: Vor wenigen Tagen spielte „TSMFTX“ gegen Disrupt Gaming. Die Mitglieder von TSM starteten mit dem Tag „.TSMFTX“ in ihren Namen. Nach einer Runde und nur wenigen Minuten, gab es aber ein „technisches Problem“.

Für etwa 5 Minuten war ein „Technical Timeout“ eingeblendet, danach startete die Serie erneut und die Spieler hatten als Tag nur noch „TSM“ in ihren Namen stehen.

Regeln gegen Glücksspiel, Alkohol und Schusswaffen – aber nicht gegen Kryptowährung

Gegen welche Regel verstößt das? Das ist kompliziert. In den offiziellen Regeln von Ubisoft für Rainbow Siege gibt es einen großen Passus 8.6. (via cdn.faceit), was an „Sponsoring“ alles verboten ist. Es fehlt aber ein ausdrücklicher Ausschluss von Krypto-Währung.

Unter anderem verboten sind:

Alkoholische Produkte, vor allem Schnaps und Bier, oder Substanzen, die gesetzlich verboten sind (wie Cannabis)

Tabak, Zigarette oder auch E-Zigaretten

Schusswaffen

Glücksspiel

Pornographie

Rezeptpflichtige Medikamente

Poltische Kampagnen

E-Sport oder Videospiel-Turniere, Ligen oder Events

Und im Prinzip alles, womit Ubisoft irgendein Problem haben könnt: Etwas das „gegen die Interessen oder den Ruf von Ubisoft geht“, einschließlich, aber nicht nur Key-Sellers, Hacker-, Botter oder Verkäufer von Ingame-Währung.

Das sagt TSM: Die sagen, sie arbeiten mit Ubisoft gerade an einer Lösung in Details, ob sie die Namen in offiziellen Streams tragen dürfen. Die Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Der Vertrag zwischen TSM und der Krypto-Börse hatte ausdrücklich die Spiele von Riot Games, Valorant und league of Legends geschlossen. Da war klar, dass TSM in offiziellen Streams nicht als TSM FTX spielen würde. Bei Rainbow Six Siege und Ubisoft hatte man offenbar gehofft, dass es klappt.

Der Chef von TSM hatte bereits gesagt, es sei okay, dass man den Namen nicht in den offiziellen Streams zu LoL und Valorant zeigen dürfe. Man wolle aber auf den “Social Media”-Kanälen der Spieler und des Teams als TSM FTX auftreten. So habe man ohnehin eine höhere Reichweite als die offiziellen Kanäle.

Kryptowährung und Gaming scheinen in den letzten Monaten häufiger zusammenzufinden:

