Bei Mindfactory gibt es jetzt die Radeon RX 6900 XT von XFX zum neuen Tiefstpreis. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um euren PC für 4K-Gaming aufzurüsten.

Mindfactory hat den eigenen Tiefstpreis von 729€ für die XFX Radeon RX 6900 XT jetzt nochmals unterboten: Jetzt bekommt ihr die 4K-Grafikkarte schon für nur 689€ Euro. Laut Preisvergleich zahlt ihr bei anderen Händlern deutlich über 800 Euro. Mindfactory hat hier das eindeutig beste Angebot für die XFX Radeon RX 6900 XT. Hier geht’s zum Deal.

Das bietet die XFX Radeon 6900 XT

Die XFX Radeon RX 6900 XT ist eine High-End-Grafikkarte, die auch bei WQHD- und UHD-Auflösungen eine hervorragende Leistung bietet. Bei WQHD-Auflösung (2560×1440) kann die Karte die meisten Spiele mit hohen Einstellungen und flüssiger Framerate ausführen. In den meisten Fällen könnt ihr problemlos eine Bildwiederholrate von 60 FPS oder höher erreichen. Dies ist besonders nützlich für alle, die sich für 144-Hz-Monitore entscheiden.

Auch bei einer UHD-Auflösung (3840×2160) bietet die RX 6900 XT eine solide Leistung. Während einige der anspruchsvollsten Spiele möglicherweise nicht in höchsten Einstellungen gespielt werden können, können viele Spiele in UHD-Auflösung mit guten Einstellungen und flüssiger Framerate ausgeführt werden. Um eine stabile Framerate in UHD zu erreichen, wird jedoch ein leistungsstarker Prozessor und ausreichend Arbeitsspeicher benötigt.

Die XFX Radeon 6900 XT unterstützt auch fortschrittliche Technologien wie Raytracing, die realistischere Lichteffekte und Schatten erzeugen und damit ein noch beeindruckenderes Gaming-Erlebnis ermöglichen. Darüber hinaus ist die Karte auch mit Virtual Reality (VR) kompatibel, was ein noch immersiveres Gaming-Erlebnis ermöglicht.

Damit die Karte auch bei anspruchsvollen Anwendungen und langen Gaming-Sessions stabil bleibt, verfügt sie über ein effizientes Kühlsystem. Insgesamt bietet die XFX Radeon 6900 XT eine beeindruckende Leistung und ein fortschrittliches Feature-Set, das auch Gaming-Anforderungen höchster Ansprüche gerecht wird.

Unser Hardware-Experte Benedikt Schlotmann hat die Praxis-Tests der RX 6900 XT für euch zusammengefasst und analysiert:

Die technischen Daten im Überblick

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6900 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 XTX “RDNA 2”, 80 CU, 536 mm² Fertigung TSMC 7 nm Chiptakt 1.950 MHz, Boost: 2.135 – 2.365 MHz Speicher 16 GB GDDR6, 2.000MHz, 16Gbps (16.000 MHz effektiv), 256 Bit, 512 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 300 W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 105 mm + 1x 90 mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2,7 Slots) Abmessungen 340 x 139 x 57 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+125 MHz), Boost-Takt übertaktet (+115 MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Herstellergarantie zwei Jahre

