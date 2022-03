Das Spielangebot aus Japan umfasst wesentlich mehr Spiele als nur jene mit Anime-Stil. Entsprechend gibt es beim aktuellen Big-in-Japan Sale auch einige Kracher, die auf einen realistischen Art-Style setzen.

Japan wird gerade im Westen häufig mit Anime in Verbindung gebracht. Doch die aktuellen Angebote im PSN zeigen, dass aus auch hochwertige Spiele kommen, die nicht auf diesen Zeichenstil setzen, sondern sich in Sachen Grafik eher an der Realität orientieren. Hier findet ihr sieben der spannendste dieser Spiele aus dem aktuellen Big-in-Japan-Sale!

Was ihr zum Big-in-Japan-Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Am 10. März 2022 um 08:59 Uhr ist der Sale vorbei.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Die Spielzeit basiert auf den durchschnittlichen Angaben der Webseite Howlongtobeat. So erfahrt ihr, wie lange ihr im Schnitt für einen einzigen Durchlauf der Story benötigt. Nebenaufgaben und ähnliches können euch aber noch wesentlich mehr Spielspaß geben!

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Nier Automata

Genre: Action-RPG | Entwickler: PlatinumGames | Release-Datum: 10. März 2017 | Spielzeit: 21 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Gemessen an der Story ist Nier Automata so sehr Anime-Spiel wie es geht, ohne dabei den typischen Grafikstil zu verwenden. Hier kämpft ihr als Androide in einer post-apokalyptischen Welt gegen Maschinen, um die Erde für die Menschheit zurückzuerobern.

Das geschieht in Form von Echtzeitkämpfen, in denen ihr ganz ähnlich wie etwa in der Devil-May-Cry-Reihe Gegner vermöbelt. Das Spiel zeichnet sich dabei vor allem durch seine zahlreichen unterschiedlichen Enden aus. Neben fünf Hauptenden gibt es ganze 21 Nebenenden, dank denen selbst ein Game Over spannend wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nier Automata lohnt sich für alle Fans von Hack-and-Slay-Titeln und gleichzeitig auch Freunde umfangreicher Geschichten. Und obwohl Nier Automata ein Nachfolger von Nier ist, lässt es sich auch ohne Vorkenntnisse problemlos spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Nier Automata ist aktuell 50 Prozent günstiger zu haben. Dadurch zahlt ihr nur noch 19,99 Euro!

Shadow of the Colossus

Genre: Action | Entwickler: Team Ico | Release-Datum: 7. Februar 2018 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Shadow of the Colossus ist ein reines Bosskampfspiel. Denn außer den gewaltigen Kolossen, dank denen das Spiel seinen Titel hat, gibt es hier in der offenen Welt keinerlei Gefahren. Das erzeugt eine sehr melancholische Atmosphäre, aus der das Spiel auch seinen Reiz zieht.

Die Kämpfe selbst hingegen ähneln teilweise einem Puzzle. Denn ihr müsst herausfinden, wie ihr zu den Schwachstellen der Kolosse gelangt. Mal klettert ihr dafür über alte Gemäuer, mal müsst ihr die Gegner in bestimmte Angriffsmuster bringen. Und wieder ein andermal müsst ihr alles kombinieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Eigentlich müsste man Shadow of the Colossus allen empfehlen, die gerne gewaltige Bosse bezwingen. Gleichzeitig weiß das Spiel mit seiner Inszenierung daraus ein tragisches Ereignis zu machen, wodurch ihr am Ende nicht mehr wisst, ob ihr gerade eine Heldentat vollbracht habt, oder nicht. Dadurch wird das Spiel aber auch zu einem einzigartigen Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Shadow of the Colossus zahlt ihr mit 19,99 Euro nur noch die Hälfte des üblichen Preises.

Judgment

Genre: Action-RPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 25. Juni 2019 | Spielzeit: 27 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Judgment ist ein Open-World-Spiel, das euch nach Tokio verschlägt. Als Privatermittler Takayuki Yagami müsst ihr eine Reihe von Morden an Mitgliedern der Yakuza ermitteln. Dafür untersucht ihr nicht nur die Tatorte selbst, ihr legt euch auch in Echtzeitkämpfen mit den Gangstern an.

Abseits der Missionen könnt ihr zudem zahlreiche Nebenaufgaben erledigen oder einfach den Alltag Japans genießen. Denn in die meisten Läden könnt ihr hineingehen und dort Minispiele spielen. Zu denen zählen etwa die Kranautomaten, Golf oder die Arcadehallen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade wenn ihr auf hollywoodreif inszenierte Gangster-Geschichten steht, ist Judgment genau das richtige Spiel für euch. Und wer sich mit Yakuza-Filmen auskennt, wird womöglich gar den ein oder anderen Schauspieler wiedererkennen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Judgment ist 40 Prozent gesenkt und kostet euch nur noch 17,99 Euro statt 29,99 Euro.

Monster Hunter World

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 48 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Monster Hunter World steuert ihr einen Jäger, der loszieht um Monster zu töten, aus ihren Überresten neue Rüstungen und Waffen zu schmieden und mit denen dann in den Kampf zu ziehen, um auch die Freunde des Monsters zu erledigen. Dadurch stellt sich letztendlich die Frage, wer das wahre Monster ist.

Macht aber nix! Denn die Gameplay-Schleife des Spiels überzeugt genauso wie die actionreichen und spannenden Kämpfe. Denn die Monster sind kein reines Kanonenfutter. Ganz im Gegenteil. Um sie erfolgreich zu bezwingen, müsst ihr genau wissen, wie ihr mit ihren Angriffen umzugehen habt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Monster Hunter solltet ihr ein wenig Zeit mitbringen. Denn wenn ihr hier einmal in der Lootspirale seid, lässt euch das Spiel so schnell nicht mehr los. Und wenn ihr doch einmal Abwechslung braucht, könnt ihr einfach auf eine andere Waffe wechseln. Denn jeder Waffentyp ermöglicht hier ganz andere Spielweisen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Monster Hunter World ist 25 Prozent gesenkt. Dadurch zahlt ihr nur noch 14,99 Euro statt den üblichen 19,99 Euro.

Bloodborne

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 25. März 2015 | Spielzeit: 34 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Elden Ring feiert derzeit extreme Erfolge. Doch das heißt nicht, dass dessen geistige Vorgänger weniger spielenswert sind. Bloodborne ist einer davon. Auch hier dreht sich alles um eine extrem düstere Stimmung und schwere Bosskämpfe.

Allerdings unterscheidet sich das Gameplay von Elden Ring durchaus im Detail. Denn während der neueste Hit von From Software sowie auch die Souls-Reihe defensives Vorgehen belohnen, müsst ihr in Bloodborne gerade mangels Schild wesentlich aggressiver vorgehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr schwere Spiele mögt, aber ein wenig Abwechslung von der typischen Souls-Formel benötigt, lohnt sich ein Blick auf Bloodborne dadurch definitiv. Zudem ist auch das gotische Setting durchaus einzigartig.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bloodborne bekommt ihr derzeit für 9,99 Euro. 50 Prozent günstiger als der normale Preis von 19,99 Euro.

Yakuza 0

Genre: Action-RPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 24. Januar 2017 | Spielzeit: 31 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Yakuza 0 ist der chronologisch erste Teil der beliebten Yakuza-Reihe, der auch das zuvor genannte Judgment entsprang. Hier erlebt ihr das Setting jedoch aus der Sicht der Yakuza selbst. Entsprechend fällt das Ermittlungs-Gameplay weg, dafür gibt es jedoch einen größeren Fokus auf die Kämpfe.

In Yakuza 0 erkundet ihr als Kiryu Kazuma oder Majima Goro neben einem Stadtviertel in Tokio noch einen weiteren in Osaka. Und obwohl 0 einst als Prequel erschien, zählt es heutzutage als der ideale Einstieg in die Serie. Was auch daran liegt, dass die Remakes von Teil 1 und Teil 2 die Ereignisse aus 0 referenzieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Yakuza 0 spricht dieselbe Gruppe an, wie auch Judgment. Allerdings spielt ihr hier als Gangster beziehungsweise Ex-Gangster und seid damit nicht auf der Seite des Gesetzes. Die hollywoodreife Inszenierung gibt es allerdings auch hier.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Yakuza 0 ist um die Hälfte reduziert. Kostet also nur noch 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

The Evil Within

Genre: Horror | Entwickler: Tango Gameworks | Release-Datum: 14. Oktober 2014 | Spielzeit: 16 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? The Evil Within ist ein Survival-Horror-Spiel aus der Feder von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami. Als Sebastian Castellanos werdet ihr hier während der Untersuchung eines Massenmords in eine mysteriöse Welt voller Monster gezogen.

Hier müsst ihr fortan überleben, indem ihr den Kampf mit den Widersachern aufnehmt und gleichzeitig auch Fallen umgeht. Werdet ihr verletzt, könnt ihr euch heilen. Doch das ist nicht ohne Nachteile. Denn die Heilitems verursachen Halluzinationen. Im Spielverlauf ändert sich die Welt zudem immer weiter und neue Pfade werden eröffnet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit The Evil Within werdet ihr vor allem dann glücklich, wenn ihr ein Horrorfan seid. Denn das Spiel zeichnet sich vor allem durch seine Horrorstimmung und die dichte Atmosphäre aus.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Evil Within hat einen Rabatt von 50 Prozent. Statt 19,99 Euro zahlt ihr hier nur noch 9,99 Euro.

Noch mehr Spiele aus den aktuellen Angeboten

Im aktuellen Sale gibt es zudem noch eine ganze Reihe spannender Spiele mit Anime-Grafik. Wenn euch ein entsprechender Stil gefällt oder nichts ausmacht, solltet ihr einen Blick in die Liste mit einigen der besten Spiele aus dem Big-in-Japan-Sale mit Anime-Grafik werfen!