Die aktuellen Angebote im PSN sind gerade für Anime-Fans interessant! Denn hier läuft derzeit der Big in Japan Sale, in dem ihr massenweise Spiele aus Japan für Lau abstauben könnt!

Die Spiellandschaft in Japan sieht etwas anders aus als die im Westen. Denn nicht jeder Entwickler hier zielt mit Titeln wie etwa Elden Ring auf den globalen Markt ab. Entsprechend gibt es hier einige sehr interessante Spiele. Der Big in Japan-Sale hilft euch dabei, die zu entdecken. Hier findet ihr sieben geniale Titel, die nicht nur aus Japan kommen, sondern zudem auf Anime-Optik setzen!

Was ihr zu dem Planet der Rabatte wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 10. März 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Damit ihr seht, wie lange ihr für die jeweiligen Spiele braucht, findet ihr in der Auflistung die Spielzeitangaben der Webseite Howlongtobeat. Die geben an, wie lange ihr in etwa benötigt, um die Story ohne Nebenaufgaben einmal durchzuspielen.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Jojo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven

Genre: Prügelspiel | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 1. Juli 2016 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Jojo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven ist die von Manga-Author Hirohiko Araki abgesegnete Fortsetzung zum beliebten Stardust Crusaders. Es präsentiert sich als 3D-Prügelspiel mit Tag-Team-Elementen. Die Kämpfe selbst drehen sich primär um die sogenannten Stands – Repräsentationen des Kampfgeistes der einzelnen Charaktere., die ihnen außergewöhnliche Fähigkeiten verleihen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Jojo’s Bizarre Adventure ist an sich Pflicht, wenn ihr euch im Internet aufhaltet. Denn es ist die Quelle von zahlreichen Memes. Gleichzeitig ist es etwas für alle, die auf eine extrem übertriebene Darstellung von Kämpfe stehen.

Wenn ihr den Anime selbst noch nicht kennt und ihn direkt nach dem Spiel sehen wollt: Am besten fangt ihr mit Jojo’s Bizarre Adventure: Phantom Blood aus dem Jahr 2012 an. Mit dem startete nämlich die aktuelle Anime-Umsetzung. Und mit Stone Ocean erhielt die erst Ende 2021 ihre neueste Staffel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Jojo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven spart ihr gleich 86 Prozent und zahlt nur noch 9,79 Euro!

Persona 5 Royal Ultimate Edition

Genre: JRPG | Entwickler: P-Studio | Release-Datum: 31. März 2020 | Spielzeit: 103 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Royal ist die allein lauffähige, erweiterte Version von Persona 5. Hier gesellen sich zwei neue Charaktere zum Cast hinzu und auch die Story wurde erweitert.

Persona an sich bietet stets ein zweigeteiltes Gameplay: Auf der einen Seite erlebt ihr den typischen Schulalltag Japans, schließt Freundschaften und geht Club-Aktivitäten nach. Auf der anderen erkundet ihr mit eurer Party Dungeons, in denen ihr in rundenbasierten Kämpfen gegen Schatten kämpft.

Dabei kommen vor allem die titelgebenden Personas zum Einsatz, die ein wenig wie Pokémon funktionieren. Jede von denen hat Stärken und Schwächen, die ihr in den Konfrontationen geschickt ausnutzen müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Persona 5 Royal ist etwas für euch, wenn ihr schon immer einmal der Held eines typischen Schul-Anime sein wolltet, und auch ein wenig was vom Alltag Japans erleben wolltet. Gleichzeitig fährt es mit einer interessanten Story auf und bietet spannende Kämpfe.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Persona 5 Royal Ultimate Edition bekommt ihr bei den derzeitigen Angeboten für 49,99 Euro. 50 Prozent günstiger als die üblichen 99,99 Euro.

Guilty Gear Strive

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 11. Juni 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Guilty Gear geht häufig unverdienterweise zwischen Prügelspielgrößen wie Street Fighter unter. Denn hier bekommt ihr ein extrem gutes 2D-Prügelspiel, mit sehr markanten Charakteren, die sich alle durch sehr unterschiedliche Spielweisen auszeichnen.

Die Kämpfe heben sich besonders dadurch hervor, dass jeder Charakter einen komplett einzigartigen Kampfstil besitzt. Chipp Zanuff kann sich etwa teleportiere. Faust hat hingegen die Möglichkeit, sich auch geduckt zu bewegen und Ky Kiske setzt auf Blitzmagie. Entsprechend müsst ihr nicht nur jeden Charakter erlernen, sondern euch zudem stets auf unterschiedliche Kontrahenten einstellen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Guilty Gear ist wohl der derzeit beste kompetitive Animeprügler und eine Alternative zu Street Fighter. Gleichzeitig ist die Serie auch dann interessant, wenn ihr eine spannende Geschichte sucht. Und das, obwohl die bei vielen Prügelspielen häufig vernachlässigt wird.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: In Guilty Gear Strive prügelt ihr euch derzeit für nur 38,99 Euro und spart damit 35 Prozent.

Corpse Party

Genre: Horror | Entwickler: Team GrisGris | Release-Datum: 20. Oktober 2021 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Corpse Party zeigt, dass Horrorspiele nicht immer realistische Grafik liefern müssen, um Atmosphäre zu erzeugen und schocken zu können. Denn obwohl es mit seiner Pixelgrafik eher zahm aussieht, kann es vor allem mit seinen detaillierten Beschreibungen überzeugen und euch das Fürchten lehren.

Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Schülern, die sich Gruselgeschichten erzählen und plötzlich nach einem Erdbeben in die Heavenly Host Grundschule gezogen werden. Hier treiben Geister ihr Unwesen und ihr müsst herausfinden, was genau hinter dem Fluch rund um Sachiko steckt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Corpse Party ist ein etwas anderes Horrorspiel und lohnt sich vor allem dann, wenn ihr weniger auf Jump-Scares steht, sondern stattdessen eine sehr dichte Gruselatmosphäre sucht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Horrorgeschichte von Corpse Party erlebt ihr im Sale 20 Prozent günstiger für 15,99 Euro.

Zero Escape: The Nonary Games

Genre: Visual Novel | Entwickler: Spike Chunsoft | Release-Datum: 24. März 2017 | Spielzeit: 34 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Zero Escape wirkt ein wenig wie die japanische Variante von Saw. Und im Pack bekommt ihr gleich zwei Spiele: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors sowie Virtue’s Last Reward . Die drehen sich um jeweils neun Menschen, die in einer makaberen Situation festsitzen. Die erste Gruppe befindet sich auf einem untergehenden Boot. Die zweite in einem Gebäude.

Wenn sie nicht schnell genug entkommen, oder die Regeln brechen, sterben sie. Doch es stellt sich stets die Frage, was der Sinn hinter den Spielen ist und ob sie ihren Mitgefangenen trauen können. Und auch, wer der mysteriöse Zero ist, der die Spiele veranstaltet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Zero Escape zieht seinen Reiz allen voran aus seiner spannenden Geschichte und den Charakteren. Entsprechend eignet es sich für Mystery-Fans. Außerdem könnten Freunde von Saw durchaus ihren Spaß daran haben, solange sie die Filme nicht nur wegen dem Splatter mochten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit Zero Escape: The Nonary Games bekommt ihr derzeit ein Bundle aus zwei Spielen 70 Prozent günstiger. Statt 59,99 Euro zahlt ihr nur noch 17,99 Euro.

Steins;Gate Elite

Genre: Visual Novel | Entwickler: 5pb. | Release-Datum: 19. Februar 2019 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Steins;Gate Elite lässt sich am ehesten als Remake von Steins;Gate bezeichnen und zeichnet sich vor allem durch seine auf dem Anime basierenden Zwischensequenzen auf, die es im Original nicht gab.

Es erzählt die Geschichte des Universitäts-Studenten Okabe Rintarou, der als selbst-erklärter verrückter Wissenschaftler durch Zufall seine Mikrowelle so modifiziert, dass sie Nachrichten in die Vergangenheit schicken kann. Dadurch wird jedoch auch eine Geheimorganisation auf ihn aufmerksam, die selbst an der Technik interessiert ist.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Zeitreisegeschichten kommen nicht um Steins;Gate herum und Steins;Gate; Elite ist der ideale Einstieg in die Reihe, zu der auch Chäos;Head, Chäos;Child sowie Robotics;Notes gehören. Die Story ist besonders deshalb spannend, weil sie auch zahlreiche Ereignisse aus der realen Welt einbezieht. Etwa die Geschichte von John Titor, einem selbsternannten Zeitreisenden, der im Jahr 2000 und 2001 im Internet behauptete, aus der Zukunft zu kommen und den dritten Weltkrieg verhindern zu müssen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der Preis von Steins;Gate Elite im PSN reduziert sich derzeit von 59,99 Euro auf 23,99 Euro. Eine Ersparnis von 60 Prozent!

Code Vein

Genre: Action-RPG | Entwickler: Bandai Namco | Release-Datum: 27. September 2019 | Spielzeit: 26 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Code Vein ist die Anime-Antwort auf Dark Souls und zeichnet sie wie auch das große Vorbild vor allem durch seine harten Kämpfe aus. Als Revenant, eine Art Vampir, kämpft ihr in einer postapokalyptischen Zukunft um das Überleben der Menschheit.

In den Kämpfen greift ihr schließlich auf fünf verschiedene Waffengattungen sowie Vampirfähigkeiten zurück. Koop wird dabei zudem groß geschrieben. Auch im Einzelspieler-Modus seid ihr sehr häufig mit einem KI-Kameraden unterwegs. Alternativ kann euch aber auch ein menschlicher Spieler aushelfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr die Souls-Reihe mögt, ist Code Vein genau das richtige Spiel für euch. Denn letztendlich bekommt ihr hier fast das gleiche Gameplay, allerdings mit einer Anime-optik gemischt statt dem realistischen Stil des Vorbilds.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Code Vein hat mit 79 Prozent einen ebenfalls sehr starken Rabatt. Statt für 69,99 Euro bekommt ihr das Spiel derzeit für 14,69 Euro.

Noch mehr Anime und andere geniale Spiele!

Alle empfehlenswerten Spiele aus den Angeboten aufzulisten, würde ein wenig den Rahmen des Artikels sprengen. Deswegen lohnt sich ein genauerer Blick in den Big in Japan-Sale. Hier sind immerhin 318 Titel reduziert!

Das ist zudem nicht der einzige aktuell laufende Sale. Bis zum 3. März sind zusätzlich dazu noch zahlreiche Top-Hits reduziert. Welche von denen besonders empfehlenswert sind, findet ihr in einer weiteren umfangreichen Liste heraus.