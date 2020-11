Was haltet ihr von dem Feature? Freut ihr euch, dass ihr bald endlich eure Spielzeiten sehen könnt? Welches Spiel habt ihr am meisten gezockt?

Was ist daran besonders cool? Die Spielzeit wird nicht erst gezählt, wenn ihr beginnt auf der PlayStation 5 zu zocken. Denn euer Profil auf der PS5 zeigt euch ebenfalls an, wie viele Stunden eures Lebens ihr bereits an der PlayStation 4 mit Gaming verbracht habt. Dann wisst ihr endlich, wie viele hunderte Stunden Destiny 2 ihr in den letzten Jahren gezockt habt – ob ihr es wollt oder nicht.

Das zeigt euch beispielsweise an, wie viele Spielstunden ihr in einzelnen Spielen verbracht habt – auch auf der PS4.

