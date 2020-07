Wollt ihr wissen, wie viel ihr wirklich auf der PS4 zockt? Trackt jetzt eure Spielzeit

Auf der PlayStation 4 gibt es keine offizielle Möglichkeit, seine Spielzeit anzeigen zu lassen. Während PC-Spieler auf Plattformen wie Steam nachverfolgen können, wo sie die meiste Zeit investiert haben, schauen PS4-Spieler in die Röhre. Eine Fan-Website ändert das jetzt.

Das ist trauriger Fakt: Auf der PlayStation 4 lassen sich die Spielzeiten auf der Konsole selbst nicht anzeigen. Sony bietet solche Statistiken, im Gegensatz zu anderen Anbietern wie Valves Steam, nicht an – oder nur mal als Highlight. Lediglich in den einzelnen Spielen können derartige Informationen angezeigt werden, aber auch das nicht immer.

Dabei ist die Spielzeit eine interessante Info und sorgt immer wieder für Diskussionen – gerade unter Freunden. So hat gerade erst ein PC-Spieler im MMORPG World of Warcraft 1000 Tage Spielzeit mit nur einem Charakter verbracht.

Das ist die Alternative: Eine Fan-Website namens PS-Timetracker nimmt sich dieses Problems an und bietet allen PS4-Spielern eine Alternative. Mithilfe eines Bots, den ihr als Freund eurem PS-Account hinzufügen müsst, werden anschließend eure Aktivitäten verfolgt und auf der Website für euch persönlich als Statistik dargestellt.

Die gesammelten Spielzeit-Daten werden außerdem für eine öffentlich zugängliche Top-100-Liste genutzt, in der die gesamte Spielzeit der User eines Monats zusammengerechnet werden. Aktueller Platz 1 ist dabei The Last of Us Part 2, dicht gefolgt von Call of Duty: Modern Warfare.

Das sind die Top-5 bisher im Juli. TloU2 ist nur knapp 40 Stunden über CoD: MW

Das sind die Nachteile: PS-Timetracker bietet zwar eine gute Lösung an, aber leider wird die Spielzeit erst verfolgt, sobald sich der Bot in eurer Freundeliste befindet. Jegliche Spielzeit, die ihr in den Monaten oder Jahren zuvor in eure PlayStation 4 investiert habt, werden nicht angezeigt.

Die Website selbst hat auch noch nicht allzu viele User, sodass die öffentliche, monatliche Statistik nicht repräsentativ für die gesamte PlayStation-Community ist. Einen groben Einblick in die meist gespielten Titel bietet sie aber dennoch.

Werdet ihr den Service der Website nutzen oder wisst ihr schon, in welchen Spielen ihr die meiste Zeit investiert habt? Ob es nun hunderte oder gar tausende Stunden sind, schreibt es doch mal in die Kommentare.