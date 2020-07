WoW: Spieler knackt 1.000 Tage reine Spielzeit – Wie viel habt ihr?

Ein WoW-Spieler hat eine Spielzeit von 1.000 Tagen geknackt und das auf einem einzigen Charakter. Eine absolut irre Leistung – doch wie viel habt ihr?

In MMORPGs wie World of Warcraft kann man schon gerne mal die eine oder andere Stunde Lebenszeit investieren. Immerhin gibt es nahezu endlos viele Aufgaben zu bewältigen – von PvE über PvP bis hin zu Erfolgen, Pet-Battles oder Rollenspiel. Doch ein Spieler kann davon wohl ein Liedchen singen. Denn er hat 1.000 Tage reine Spielzeit. Und das auf einem einzigen Charakter.

Was ist passiert? Der Nutzer Arganos9217 hat im Subreddit von World of Warcraft den Screenshot eines denkwürdigen Augenblicks von sich veröffentlicht. Er zeigt den Moment, in dem er mit seinem Charakter eine Spielzeit von stolzen 1.000 Tagen erreicht.

Das ist übrigens die „reine Spielzeit“, also die Zeit, in der sich der Charakter aktiv in World of Warcraft befunden hat. Sicher kommen dort auch einige Stunden an AFK-Zeit zusammen. Arganos meint, dass ungefähr 30% seiner Spielzeit durch AFK-Rumstehen zustande gekommen sei. So ganz genau kann man das aber wohl nicht herausfinden.

Den entsprechenden Paladin hat Arganos9217 während „The Burning Crusade“ erstellt, da lief World of Warcraft bereits einige Jahre. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Arganos im Schnitt jeden Tag seither für 4-5 Stunden diesen Charakter gespielt hat.

So viel Zeit auf einem Charakter – wie viel Geld das hätte sein können!

So reagiert die Community: Die meisten Spieler beglückwünschen Arganos, dass er sich den Spaß an World of Warcraft so lange erhalten konnte. Andere stellen jedoch interessante Statistiken und Rechnungen auf. So berechnet ein Nutzer spaßeshalber, was man mit dieser Spielzeit alles hätte tun können, wenn man stattdessen einer Arbeit nachgegangen wäre.

Die 24.000 Stunden Spielzeit wären beim deutschen Mindestlohn von 9,35€ übrigens 224.400 Euro (vor Steuern) gewesen – also eine richtig dicke Stange Geld. Aber kann man Spielspaß wirklich in Geld aufwiegen?

Auf wie viel Spielzeit kommt ihr in WoW?

Wenn ihr diese Leistung schon beeindruckend oder zumindest außergewöhnlich findet, macht doch mal den Selbsttest. Loggt auf euren Hauptcharakter in World of Warcraft ein und tippt den Befehl „/played“ in das Chatfenster ein. Anschließend bekommt ihr die genaue Angabe, wie lange ihr diesen einen Charakter bereits gespielt habt.

Euer Ergebnis könnt ihr dann hier in der Umfrage teilen:

Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, auf wie viel Spielzeit ihr auf eurem Account insgesamt kommt – also alle Charaktere kombiniert.

Lebenszeit eindeutig „verschwendet“ haben andere Spieler – die haben ein Rätsel gesucht, das es gar nicht gibt.

Was haltet ihr von dieser Leistung? Beeindruckend, dass man so lange an einem Spiel Spaß haben kann? Oder erschreckend, dass jemand so viel Zeit „vergeudet“?