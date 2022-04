Wie rum legt man eine CD in die PS5 und wie erkenne ich Ober- und Unterseite der Konsole?

Die PlayStation 5 verbindet starke Technik mit modernem Design. Doch durch den Aufbau der PS5 ist gar nicht so genau klar, wie rum eigentlich eine CD in das Laufwerk gelegt werden muss. MeinMMO klärt das Problem und zeigt, welche Seite oben und welche Seite unten ist – für die Versionen mit und ohne Laufwerk.

PS5: Wie rum legt man die CD ein? Schaut euch eure PS5 an und sucht das ausgestanzte PlayStation-Symbol an einer der Ecken. Die Platte mit dem Symbol zeigt die Oberseite an.

Entsprechend ist die Seite mit dem Laufwerk die Unterseite. Die bedruckte Seite einer CD muss Richtung schwarzer Front zeigen.

Das kann durchaus verwirrend sein, wenn ihr die PS5 immer nur vertikal zu stehen habt.

Auch wenn ihr die Konsole horizontal hinstellt, sollte das Laufwerk nach unten zeigen. Sonst lässt sich der Standfuß nicht korrekt installieren. Selbst hohe Angestellte bei Sony kommen da durcheinander.

Was der Hersteller zum Thema horizontal oder vertikal aufstellen sagt, erfahrt ihr hier:

PS5: Waagerecht oder vertikal aufstellen – Was ist für die Kühlung besser?

Was passiert, wenn ich die CD falsch rum einlege? Ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass es dann zu irgendeiner Beschädigung kommt.

Die PS5 versucht eine Weile, die Disk zu lesen und gibt dann einen Hinweis, dass die CD nicht erkannt wurde:

Ist die Seite mit dem PlayStation-Symbol immer oben? Ja, ohne Ausnahme. Ihr könnt zwar die Seitenteile (Sideplates) entfernen, aber auch nur in der richtigen Position wieder einsetzen.

Bei der PS5-Version mit Laufwerk ist das offensichtlicher: Das CD-Laufwerk hat eine Aussparung für den Schlitz zum Einlegen.

Bei der digitalen Version ohne Laufwerk ähneln sich die Sideplates jedoch sehr. Allerdings lassen sich auch hier die Patten nur wieder so anbringen, wie es gedacht ist.

Das ausgestanzte PS-Symbol ist immer die Oberseite. Unter der Seite ohne Symbol sind die Laufwerke verbaut.

Bei inoffiziellen Sideplates: Habt ihr Sideplates ohne PlayStation-Symbol, könnt ihr auch einen Blick hinten auf die Konsole werfen.

Über dem HMDI-Eingang steht klein „HDMI“. Ist der Schriftzug richtig herum, ist es auch die Konsole.

Ist euch jetzt beim Hantieren mit der PS5 ein wenig zu viel Staub entgegengekommen, dann schaut hier vorbei: So reinigt ihr den Lüfter eurer PS5, ohne die Garantie zu gefährden