Chef der PlayStation Studios sorgt für Lacher – Spielt seine PS5 verkehrt herum

Wie stellt man die PS5 eigentlich richtig auf? Laut Sony spielt es keine Rolle, wie ihr am Ende eure PS5 aufstellt – also ob vertikal wie einen Tower oder horizontal. Allerdings kann man über Kopf nicht den Standfuß korrekt montieren, der an sich die korrekte Position der Konsole vorschreibt. Zudem könnte es hier bei Disc-Versionen von Spielen unter Umständen zu Problemen kommen, wenn die Disc dann verkehrt herum abgespielt wird. Bei digitalen Spielen hat die PS5 aber offenbar selbst verkehrt herum keine Probleme.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Tweet vom Chef der PlayStation Studios sorgt für Spaß: Hermen Hulst, der Chef der PlayStation Studios hat kürzlich auf Twitter ein kurzes Video gepostet, was für zahlreiche Lacher bei so manch einem PlayStation-Fan sorgte.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + = zwei

Insert

You are going to send email to