Kleines Upgrade für eure PS5 erweitert die Auswahl an schnellen SSD-Speichern enorm

Wer eine SSD für seine PS5 kaufen will, der muss jede Menge Dinge beachten. Neues Zubehör könnte das jetzt für viele User enorm erleichtern. MeinMMO stellt euch das Zubehör vor.

Sony hatte Ende 201 den langersehnten SSD-Slot der PS5 freigeschaltet. Denn für Spiele und Apps bleiben auf der PS5 rund 667 GB übrig. Vor allem moderne Spiele brauchen sehr viel Platz.

Seit dem offiziellen Update könnt ihr eine neue SSD mit ein wenig Geschick sogar selbst einbauen. Hier müsst ihr jedoch auf verschiedene Dinge achten:

Es passen nur SSDs mit einer Minimum-Leistung in die PS5

Nur M.2-SSDs passen in die PS5 hinein.

Außerdem ist eine Heatsink empfohlen: Das ist ein Kühlkörper, der auf der SSD montiert wird.

Für viele User machen diese Punkte den Einbau einer SSD unnötig kompliziert. Doch jetzt hat ein Hersteller neues Zubehör für die PS5 vorgestellt. Damit dürfte für viele User in Zukunft der Einbau einer SSD in die PS5 deutlich leichter werden. Einige User hatten bereits getestet, was passiert, wenn man eine falsche SSD in die PS5 einbaut.

Neue Heatsink von SilverStone macht die SSD-Auswahl deutlich einfacher

Was für Zubehör wurde vorgestellt? SilverStone hat die TP06 angekündigt. Das ist eine speziell entwickelte PS5 M.2 SSD-Heatsink. Dieses speziell geformte Stück Technik ist so konzipiert, dass es perfekt auf der SSD sitzt und sie kühl hält.

Das dürfte die Suche nach einer SSD für viele deutlich einfacher machen. Denn jetzt müsst ihr keine SSD mehr abhängig von der passenden Kühllösung wählen. Stattdessen könnt ihr euch jetzt einfach eine SSD mit der richtigen Leistung kaufen und einfach die Heatsink von SilverStone obendrauf montieren.

So sieht der Einbau der neuen Heatsink in der PS5 aus

Warum ist das eine sinnvolle Idee? Die Vorstellung bedeutet für viele User auch: Die Auswahl an SSDs, die man in der PS5 montieren kann, dürfte mit so einer Heatsink deutlich wachsen.

Denn vorher musste entweder die Heatsink auf die SSD passen oder die Kühlung selbst durfte nicht zu stark sein. Falls ihr noch eine SSD für eure PS5 sucht, dann schaut einmal in unsere Kaufberatung auf MeinMMO:

PS5: Welche M.2-SSD ist die Beste?

Solltet ihr bereits eine SSD gekauft haben, dann könnt ihr diese problemlos mit einem Kühlkörper nachrüsten.

Weitere Tipps und Tricks rund um die PS5: Ihr interessiert euch für weitere Informationen aus dem Umfeld der PlayStation 5? Dann schaut euch doch folgenden Artikel an: Hier erklären wir euch, welche PS5-Konsole sich für euch am meisten lohnen könnte:

PS5: Welche Konsole ist besser, mit oder ohne Laufwerk?