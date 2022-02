Sony arbeitet an wichtigen Update für die PS5: Soll euch hübschere Grafik und mehr FPS bringen

Sony stellt häufiger Patente oder neue Features für die PS5 vor. Ein neues Patent soll euch in Zukunft bessere Grafik und Performance bieten. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

Sony stellt regelmäßig Patente vor, die neue Features für die PS5, PS4 oder andere Geräte bieten sollen. Einige davon klingen etwa verrückt, andere sollen euch als Gamern aber handfeste Vorteile liefern. So hat es das Feature, welches Farben und Helligkeit auf der PS5 verbessern soll, mittlerweile als Auto HDR Tone Mapping auf die PS5 geschafft.

Was ist das für ein Update? Sony hat wohl erst kürzlich ein neues Patent eingereicht, womit die PS5 neue Grafikfunktionen erhalten könnte. Und das könnte euch in Zukunft eine deutlich bessere Performance bringen.

Das neuste Patent von Stony hat der Twitter-Nutzer „Gaming Updates and Countdowns I“ vorgestellt. Das Patent selbst hatte Mark Cerny angemeldet. Cerny ist der Chef-Architekt der PS5.

Neues Patent verspricht deutlich bessere Performance?

Was ist das für ein Patent? Das Patent beschreibt, dass Sony „beschleunigtes Raytracing“ verwenden möchte. Das könnte die Spiele nicht nur deutlich hübscher machen, sondern könnte auch für einen ordentlichen Performance-Boost sorgen.

Warum soll das für eine bessere Performance sorgen? Raytracing ist ein grafisches Feature, was eure Spiele hübscher macht. So sieht die Beleuchtung besser aus und die Schatten wirken realistischer. Das Problem an Raytracing ist jedoch, dass der Vorgang viel Leistung benötigt. Im schlimmsten Fall müsst ihr sogar die Auflösung runterstellen, damit ihr flüssig zocken könnt.

Raytracing wird jedoch in Zukunft immer wichtiger, da immer mehr Spiele die neue Technik unterstützen. Einige Spiele wie Justice: Online sehen dank Raytracing bereits richtig gut aus.

Was soll das Patent besser machen? Sony erläutert in seinem Patent einen Weg, wie man Raytracing verbessern kann, sodass das Feature deutlich weniger Leistung benötigt. In Zukunft könntet ihr also Raytracing verwenden, ohne dass ihr Performance verliert.

Nicht alle Patente schaffen es auch wirklich auf die PS5

Einige Patente, wie etwa eine KI, die auf der PS5 mit euch spricht, oder der PS5-Controller, der eure Gefühle verstehen kann, haben es bisher nicht auf die PS5 geschafft.

Andere Patente sorgen in der Community eher für Unruhe als für Begeisterung. Denn Sony hatte ein Patent vorgestellt, wo in Zukunft Zuschauer darüber bestimmen können, welche User aus Spielen gebannt werden. Doch diese Idee gefällt vielen Usern nicht, da so eine Funktion den Multiplayer zu einem Paradies für Trolle machen könnte:

