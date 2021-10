Sony hat ein neues Patent für die PlayStation beantragt. Zuschauer könnten in Zukunft über Spieler abstimmen. Doch das dürfte genau die falschen Personen treffen, wenn das Patent für PS4 und PS5 genau so kommt, findet MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann.

Darum geht‘s: Sony hat jetzt ein neues Patent angemeldet. Bei einem Patent handelt es sich um Ideen und Konzepte, für welche sich Entwickler die Rechte sichern wollen (via pdfpiw.uspto.gov).

Laut offizieller Erklärung soll das Patent in Zukunft ermöglichen, dass Zuschauer und Teilnehmer von Livestreams, andere Spieler aus einem Spiel entfernen

Entweder können Zuschauer direkt über die Spieler entscheiden und anschließend soll der Spieler dann aus dem Spiel geworfen werden.

Als Alternative wird ein fester Preis genannt, den man zahlen muss, wenn man einen Spieler aus einem Match entfernen möchte.

Außerdem soll man Spieler warnen können, wenn diese besonders viele Fehler machen.

Laut dem Patent soll das vor allem den Vorteil bieten, dass man respektlose Personen oder Störenfriede zügig aus einem Match entfernen könne. Doch die Maßnahmen könnten am Ende genau die falschen Personen treffen und Matches zu einem Paradies für Trolle machen.

Bann-System dürfte vor allem benachteiligte Gruppen treffen

Wen könnte das System alles treffen? Grundsätzlich soll sich das System für ein besseres Miteinander sorgen und vor allem Spieler bestrafen, die sich respektlos benehmen.

Doch so ein System könnte auch schnell für falsche Zwecke missbraucht werden.

Genau solche Personen könnten dann am Ende unter Beschuss kommen, obwohl man sie eigentlich schützen möchte.

Zuschauer bekommen hier ein starkes Werkzeug in die Hand, um unbeliebte Personen aus dem Match zu schmeißen, obwohl sich diese korrekt benehmen oder eine gute Leistung im Spiel zeigen. Ob nun Geschlecht, Aussehen oder Nationalität, hier gibt es viele Aspekte, wo Zuschauer feindlich gegenüber den Teilnehmern reagieren könnten.

„Halts Maul, mach Sandwiches“ – Overwatch-Spielerin zeigt Umgang mit Frauen

Das ist das andere Problem: Laut Patent bekommen Spieler keine Chance, gegen einen Bann oder einen Rauswurf protestieren zu können. Der gebannte Spieler oder die teilnehmende Streamerin bekommen keine Möglichkeit Wort gegen den Bann einzulegen.

Eine Alternative wäre zumindest, solch ein System mit einem Moderator zu stützen, der in großen, kompetitiven Matches kontrolliert, warum tausende Zuschauer einen bestimmten Spieler bannen wollen. Hier würden dann auch Ungerechtigkeiten schnell deutlich werden. Ein automatisches System, das auf die Zuschauer vertraut, lädt Trolle gerade dazu zu ein, es zu missbrauchen.

Ein Spiel, welches aktuell Probleme mit solchen “falschen” Sperrungen hat, ist das MMORPG New World: Denn in New World werden gerade Spieler gebannt, damit sie nicht an Kriegen teilnehmen. Auf diese Weise kann man die Konkurrenz aus dem Spiel aussperren, was jedoch nicht im Sinne des MMORPGs ist.