PS5-Controller könnt ihr jetzt in Pink und Blau vorbestellen – Bei diesen Shops geht’s

Ihr könnt nicht nur eine PS5 kaufen, sondern mittlerweile auch einiges an Zubehör. Dazu gehört auch der DualSense-Controller, der offizielle Controller der PS5. Solltet ihr keine Lust auf den weißen Controller haben, könnt ihr jetzt weitere Farben vorbestellen.

Auch 2022 stellt Sony viele spannende Ideen und Features für die PS5 vor. So hatte Sony nicht nur offiziell die bunten Sideplates für die PS5 vorgestellt, sondern auch ein paar neue Farben für die Controller.

Hier könnt ihr aktuell den PS5-Controller vorbestellen

Welche Farben kann man vorbestellen? Aktuell könnt ihr die beiden neuen Farben „Starlight Blue“ und „Nova Pink“ vorbestellen. Die Controller kosten euch 79,99 Euro pro Controller.

Ab wann sind die Controller offiziell erhältlich? Die Controller erscheinen bereits am 14. Januar 2022, das ist also in wenigen Tagen.

Wo kann man die Controller bestellen? Aktuell könnt ihr die neuen Farben bei Amazon, MediaMarkt und Saturn bestellen. Die Preise unterscheiden sich bei den Anbietern nicht. Eventuell fallen Versandkosten an.

PS5-Controller in “Starlight Blue” und “Nova Pink” bei Saturn kaufen

PS5-Controller in “Starlight Blue” und “Nova Pink” bei MediaMarkt kaufen

Habt ihr noch keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Ohne PS5-Controller könnt ihr keine PS5-exklusiven Spiele zocken

Wofür brauche ich einen PS5-Controller? Wenn ihr PS5-Spiele zocken wollt, dann braucht ihr zwingend einen DualSense-Controller. Denn eure alten PS4-Controller sind mit den neuen Spielen für die PS5 nicht mehr kompatibel.

Grundsätzlich könnt ihr euren DualShock 4 mithilfe eines microUSB-Kabels an die PlayStation 5 anschließen, um den Controller mit der PS5 zu verbinden. Anschließend könnt ihr den Controller auch via Bluetooth an der PS5 verwenden. Auf diese Weise könnt ihr jedoch nur PS4-Spiele an eurer PS5 zocken.

Ihr könnt dafür aber auch den PS5-Controller verwenden, den ihr ohnehin vermutlich an der PS5-Konsole angeschlossen habt.

Wollt ihr jedoch PS5-Spiele zocken, dann funktioniert euer PS4-Controller nicht mehr. Mittlerweile gibt es auch etliche Spiele, die die Features des DualSense-Controllers nutzen. Zu den besonderen Features gehören etwa das haptische Feedback oder die adaptiven Trigger, die Gaming besonders realistisch gestalten sollen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.