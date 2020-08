Im PlayStation Store wartet ab sofort das neue Angebot der Woche vom 26.08.2020 auf euch. So könnt ihr euch aktuell 75% Rabatt auf die Koop-Perle A Way Out für die PS4 sichern.

Neues Angebot der Woche im PS Store verfügbar: Falls ihr auf fesselnde Adventure-Spiele steht und generell Abenteuer am liebsten mit Freunden erlebt, dann werft jetzt unbedingt einen Blick auf das neue Angebot der Woche im PlayStation Store.

Denn dort bekommt ihr das Koop-Adventure A Way Out gerade 75% günstiger. Zahlreiche Spieler und Kritiker halten dieses Spiel für eines der besten Koop-Erlebnisse für die PlayStation 4.

Für MeinMMO-Autor Max Handwerk war es ein Fehler, A Way Out so lange zu ignorieren

A Way Out für PS4 – Das ist das neue Angebot der Woche vom 26.08.

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Das Angebot der Woche umfasst die reguläre (und einzige) Version von A Way Out für die PS4.

Was kostet A Way Out als Angebot der Woche? Als Angebot der Woche kostet A Way Out im PS Store aktuell 7,49€ statt der regulären 29,99€. Bei einem Kauf spart ihr somit 75% Prozent.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store:

Das Coole dabei: Das sogenannte „Friend Pass“-Feature erlaubt es, allen Käufern von A Way Out, einen Freund auszuwählen, mit dem sie sich gemeinsam ins Abenteuer stürzen können. Dieser Spieler erhält dann die Möglichkeit, A Way Out komplett kostenlos herunterzuladen und mit dem Käufer zu spielen.

Was ist A Way Out?

A Way Out ist ein Action-Adventure und wird aus der Third-Person-Perspektive spielt. Das Besondere an dem Spiel: Man muss immer kooperativ spielen, einen Singleplayer bietet A Way Out nämlich gar nicht erst an. Gespielt wird entweder zusammen im „Couch-Koop“ oder online.

Die Story wird übrigens zeitgleich, oft jedoch asymmetrisch erzählt. Das heißt, dass beispielsweise einer aktiv seinen Charakter im Spielgeschehen kontrolliert, während der andere Spieler sich in der gleichen Situation gerade eine Zwischensequenz anschaut, wo er aber den aktiven Mitspieler und seine Taten immer noch live erlebt.

Worum geht’s? A Way Out erzählt die Geschichte der verurteilten Sträflinge Leo und Vincent. Sie brechen aus einem Gefängnis aus und liefern sich dabei eine spannende und filmreif inszenierte Flucht vor den Gesetzeshütern.

Als Spieler wird man dabei immer wieder vor verschiedene Entscheidungen gestellt, die wiederum Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf haben.

Ihr solltet euch A Way Out anschauen, wenn ihr gemeinsam mit einem Kumpel eine fesselnde Geschichte erleben wollt. Auch wer Koop-Gameplay auf hohem Niveau sucht und auf filmreif inszeniertes Story-Telling steht, macht mit A Way Out nichts verkehrt.

Falls ihr noch mehr Orientierungshilfe braucht – hier werdet ihr fündig: Alles zum Start von A Way Out – Das solltet Ihr vorm Kauf wissen

So wird A Way Out bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 11.900 Bewertungen

Schaut euch hier den Trailer zu A Way Out an:

