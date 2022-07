PS Plus: Spiele im August 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

Der neue Monat August steht vor der Tür. Es gibt wie gewohnt „kostenlose“ Spiele für PS5 und PS4, die ihr im Abo erhaltet und jede Menge Gerüchte, welche das sein könnten. MeinMMO zeigt euch den Zeitplan und welche Spiele in PS Plus im August 2022 enthalten sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus? Der Juni von PS Plus ist etwas anders als gewohnt. Zum einen, weil die Spiele erst später angekündigt werden. Zum Anderen, weil die Umstellung auf das neue PS Plus ansteht. Aber erst einmal die Termine:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, dem 02. August Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, dem 27. Juli Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Welches Abo sich für euch lohnt, erfahrt ihr hier. Ansonsten kommen wir nun zu den Gerüchten und Spekulationen der PS-Plus-Spiele im Juni.

Denkt daran, die Spiele aus PS Plus im Juli 2022 noch eurer Bibliothek hinzuzufügen:

PS Plus: Spiele für Juli 2022 sind bekannt – Mit dem irren Super Mario von PlayStation

PS Plus August 2022 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im August kommen? Kurz vor der offiziellen Ankündigung gibt es wieder jede Menge Gerüchte, welche Spiele kostenlos für PS Plus Essential kommen könnten. Wir haben uns einmal angesehen, welche Spiele für Essential-Abonnenten kostenlos im August kommen könnten. Bedenkt jedoch, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt, die Sony auch nicht offiziell bestätigt hat.

Aliens: Fireteam Elite

Aliens: Fireteam Elite ist ein Third-Person-Shooter, der am 24. August 2021 veröffentlicht worden ist. Im Survival-Shooter metzelt ihr euch mit Freunden oder KI über einen unbekannten Planeten und erschießt tausende Aliens.

Der Shooter Aliens: Fireteam Elite bekommt im August 2022 eine große Erweiterung mit dem Namen „Pathogen.“ Und es ist nicht das erste Mal, dass Addons oder Spiele gemeinsam mit PS Plus veröffentlicht werden.

Ein „Call of Duty“-Spiel

Etwa einmal im Jahr findet ihr ein „Call of Duty“-Spiel in PS Plus, welches ihr kostenlos spielen könnt. Eine Option wäre hier Call of Duty: Modern Warfare (2019). Denn das Sequel beziehungsweise der Nachfolger soll noch am 28. Oktober 2022 erscheinen.

Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 findet ihr direkt hier bei uns auf MeinMMO, wenn ihr mehr zum neuen CoD wissen wollt.

Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release, Beta, Content und Leaks

NBA 2K

NBA 2K ist eine jährlich erscheinende Basketball-Simulation, die sich um die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA dreht. Ihr könnt Teams und Spieler erstellen und gegen andere Leute antreten.

In PS Plus Juli 2021 hatte Sony damals NBA 2K20 kostenlos für Abonnenten zur Verfügung gestellt. Es wäre also nicht unwahrscheinlich, wenn im August 2022 dann der Nachfolger kostenlos in PS Plus erscheint.

Hot Wheels Unleashed – PS5, PS4

Hot Wheels Unleashed ist ein Rennspiel, welches am 30. September 2021 veröffentlicht worden ist. Ihr rast durch eine bunte Spielzeugwelt und könnt euch mit einem Streckeneditor austoben und neue Tracks kreieren.

Das Spiel selbst hat viele gute Rezensionen bekommen, wird aber für die Monetarisierung kritisiert. Nach rund einem Jahr nach Release glauben viele, dass das Rennspiel durch PS Plus noch mal einen ordentlichen Spielerboost bekommen könnte.

Was bringt PS Plus? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Im Juni ändert sich das Abo und aus einem einzigen Angebot werden 3 Angebote, die alle unterschiedliche Leistungen liefern. Für einen Überblick schaut hier vorbei:

PS Plus bietet „Game Pass“ mit über 700 Spielen – Alles zu Release, Preisen und Inhalt