Neues Sandbox-MMO mischt Minecraft mit Animal Crossing – Sucht Beta-Tester

Das neue Sandbox-MMO Project X mischt Elemente von Minecraft und Animal Crossing zu einem süßen Gewusel mit Fokus auf soziale Interaktionen. Das Spiel nutzt dabei Mechaniken von Mobile-Games und erscheint für iOS, Android und PC. Wollt ihr euch die niedliche Welt genauer anschauen, könnt ihr euch jetzt für die Beta anmelden.

Was ist Project X für ein Spiel? Das Entwicklerstudio „Dazzle Rocks“ aus Finnland entwickelt das Sandbox-MMO mit Fokus auf die Mobile-Edition. Im Spiel geht es vor allem um das Entdecken, Bauen und Abenteuer erleben mit Freunden oder anderen Spielern.

Ihr kommt auf die Lost Islands und erhaltet eure eigene Insel, die ihr spannend gestalten sollt. Im Spiel gibt es eine Art soziales Netzwerk, mit dem ihr eure Kreationen anderen Spielern präsentiert und die dann eure Insel besuchen und bespielen können. Es geht darum, Abenteuer zu erschaffen und mit anderen zu teilen.

Die Fortschritts-Mechaniken sehen dabei ganz ähnlich aus wie bei vielen anderen Mobile-First-Titeln. Ihr habt eine Währung, die ihr durch Quests verdient und könnt euch nach und nach immer mehr Gegenstände freischalten. Aber ihr sammelt auch Ressourcen und craftet daraus andere nützliche Items, Möbel, Häuserblöcke – was ihr grade so braucht.

Für einen ersten Blick auf das Spiel binden wir euch hier ein Gameplay-Video aus der Beta vom Juli ein:

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? In der E-Mail zur Beta-Anmeldung sagen die Entwickler, dass die aktuelle Beta noch ein sehr früher Zustand des Spiels ist. Allerdings könnte noch dieses Jahr ein größerer Release anstehen. Ganz konkret ist das allerdings nicht. Möglicherweise handelt es sich dabei auch nur um eine Erweiterung der Beta.

Die Entwickler betonen auf ihrer Homepage, dass Project X für Jahre weiterentwickelt werden soll und durch neue Gameplay-Möglichkeiten und frische Landschaften lange Motivation bringt (via dazzle.rocks).

Wann startet die Beta? Die Beta von Project X läuft schon ein paar Wochen. Die Entwickler lassen immer wieder neue Spieler zu und so wächst das MMO weiter.

Was hat es mit Minecraft und Animal Crossing gemeinsam? Ähnlich wie in Minecraft seid ihr in euren „Bau-Phasen“ ständig auf der Suche nach neuen Ressourcen und baut die Welt nach euren Vorstellungen. Allerdings geht das nicht so weit wie bei Minecraft. Ihr könnt zwar eure Umgebung zum Teil abbauen, doch tiefe Gräben bis zum Bedrock gibt es bei Project X nicht. Dafür wird es einen PvE-Anteil geben, ihr könnt Tiere züchten und Project X soll auch für den PC erscheinen (via mmropg.org.pl).

Wie in Minecraft sollt ihr die freie Wahl haben, was ihr als Nächstes tun wollt.

Eure erschaffene Welt könnt ihr dann mit anderen Spielern teilen wie in Animal Crossing. Tatsächlich sollen die sozialen Aspekte einen bedeutenden Teil des Spiels ausmachen. Ihr fotografiert euer Haus / Festung / Labyrinth, stellt es in das Spiel-interne, soziale Netzwerk und hofft auf reichlich Besucher.

Mit denen könnt ihr dann eure Insel erkunden und hat es den Besuchern gefallen, können sie ein Trinkgeld da lassen.

Dass ein Fokus auf das Bauen einer eigenen Welt und soziale Interaktion bei MMOs gut funktionieren kann, hat Animal Crossing eindrucksvoll bewiesen. Auch MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp hat viel Zeit in Animal Crossing verbracht und dabei sogar echte Freunde zum Spielen gefunden.

Project X denkt die Idee weiter und gibt Spielern noch mehr Freiheiten bei ihren Kreationen. Sieht das nach etwas aus, das ihr auch ausprobieren wollt? Teilt eure Gedanken gern mit uns in den Kommentaren.