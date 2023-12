Ein preisgekröntes RPG ist im PS Store Sale gerade um 30% reduziert – Spieler lieben es für das Kampfsystem und die Grafik

Wieso lieben die Spieler das Game? Sea of Stars wird von der Community vor allem für das tolle Kampfsystem gefeiert, aber auch die Grafik, die Story, die Animationen und die Musik kommen sehr gut an.

Wie spielt man Sea of Stars? Wie Baldur’s Gate 3 ist auch Sea of Stars ein rundenbasiertes RPG. Was gesamten Stil und Gameplay angeht, ist das Game an RPG-Klassiker wie Chrono Trigger oder auch Final Fantasy 6 angelehnt. Technisch verbirgt sich hinter der aufpolierten Pixelgrafik aber ein hochmodernes Spiel mit dynamischen Lichteffekten.

Worum geht es in Sea of Stars? Im Mittelpunkt der Story stehen die Freunde Valere und Zale. Sie sind Kinder der Sonnenwende und sollen die Mächte von Sonne und Mond vereinen, um geheimnisvolle Monster zu bekämpfen. Diese sind Kreationen des gottgleichen Alchemisten Fleshmancer, dessen Macht es zu brechen gilt.

Neben einer ganzen Reihe AAA-Titeln ist auch das 2023 erschiene Indie-RPG Sea of Stars um 30% reduziert. Bei den Game Awards räumte es die Auszeichnung als bestes Indie-Game ab und wurde auch schon bei den Golden Joystick Awards in der gleichen Kategorie ausgezeichnet.

