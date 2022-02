Ein neuer Insider-Bericht über die Zustände bei Blizzard sind aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin erzählt, dass ihr erster Arbeitstag bei Blizzard 2014 als Praktikantin bei Diablo 3 damit begann, dass eine Reihe von Schnapsgläsern vor ihrem Arbeitsplatz aufgebaut war, die sie dann mit ihrem Boss leerte.

Wer berichtet das? Das Fortune-Magazin hat mit 29 aktuellen und früheren Mitarbeitern von Blizzard gesprochen und einen Bericht veröffentlicht.

Die Geschichte mit dem Whisky erzählt Nicki Broderick. Sie absolvierte 2011 ein Praktikum bei Diablo 3. 2014 fing sie dann fest bei Blizzard an und blieb fast 7 Jahre in der Firma. Sie war unter anderem Analystin und Projekt-Managerin im Bereich ESports für den Titel Heroes of the Storm. Seit 2019 arbeitet sie bei Second Dinner, der Firma von Hearthstone-Guru Ben Brode.

Das erste Mal Schnaps getrunken – und das am 1. Arbeitstag bei Blizzard

Das erzählt Broderick: Die ehemalige Mitarbeiterin erzählt, dass sie ihren ersten Arbeitstag bei Blizzard an ihrem 21. Geburtstag hatte, dem 13. Juni 2011. Laut ihrem Linkedin-Lebenslauf absolvierte sie ihr Praktikum als Spiele-Testerin für Diablo 3.

Bei Arbeitsbeginn fand sie vor ihrer Tastatur eine Reihe von Schnapsgläsern aufgestellt, offenbar um ihren Geburtstag zu feiern. Sie sagt, sie habe vorher noch nie Schnaps getrunken, nicht mal Abends. Sie kippte dann mit ihrem Manager aber schon Morgens den Whisky Fireball weg, das ist eine Sorte von Whsiky-Likör mit Zimtgeschmack. Laut Broderick sei es das erste Mal gewesen, dass sie das Gefühl hatte, an der Arbeit trinken zu müssen, aber nicht das letzte Mal.

Denn bei einem Event in Korea mit einer Partner-Firma von Blizzard wurde ihr auch gesagt, sie müsse mittrinken, sonst wären die Partner beleidigt:

„Sie haben mich zum trinken gezwungen, bis ich einen Blackout hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Nacht ins Hotel zurückkam.“ Nicki Broderick

“Hotness”-Liste über Frauen

Was erzählen andere Frauen? Fortune berichtet, dass Frauen sich immer wieder sexueller Belästigung ausgesetzt sahen:

So seien neue Mitarbeiterinnen beim Onboarding von so vielen Männern umschwärmt worden, welche sich „die Ernte anschauen” wollten, dass sie die Frauen regelrecht verdeckten

Zudem hätte es eine Tabelle gegeben, um Frauen auf einer „Hotness-Skala“ von 1 bis 10 zu bewerten, je nach ihren körperlichen Vorzügen und danach, ob sie „verfügbar“ waren oder nicht

Frauen hätten gelernt, ihren Beziehungsstatus zu verschweigen – denn sonst hätten Männer nicht mehr mit ihnen gearbeitet oder aufgehört, ihnen zu helfen

Die Geschichten aus dem neuen Bericht fügen sich in bekannte Storys über die Arbeitsverhältnisse bei Blizzard ein:

