Pokémon GO: Winterwunderland-Event startet morgen mit diesen Boni für euch

Auch in Pokémon GO steht alles im Zeichen von Weihnachten. Was euch im startenden Winterwunderland -Event erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann ist das Event? Das Winterwunderland -Event beginnt am 23. Dezember um 10 Uhr und endet am Sonntag, dem 24. Dezember um 20 Uhr.

In diesem Event werdet ihr verschiedene Boni erhalten, könnt an Showcases teilnehmen und Sammler-Herausforderungen absolvieren. Außerdem ist auch der Raid-Tag mit Damythir Teil des Events.

Welche Boni gibt es im Event? Während des Events könnt ihr pro Tag satte 5 Spezialtausche durchführen. Auch sind die Sternenstaub-Kosten zum Tauschen um 50 % reduziert. Zudem erhaltet ihr für gewonnene Raid-Kämpfe gleich die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen

Welche Pokémon gibt es in den Sammler-Herausforderungen? Innerhalb des Events wird es eine Sammler-Herausforderung geben, die sich um das Fangen und Entwickeln dreht sowie eine, die sich um das Tauschen dreht. Während ihr in der Herausforderung rund um das Fangen und Entwickeln Damythir begegnen könnt, wartet in der Herausforderung rund um das Tauschen Enton in Feiertags-Kleidung auf euch.

Die PokéStop-Showcases, an denen ihr im Event teilnehmen könnt, drehen sich um die Event-Pokémon, die Teil des Winterwunderland -Events sind. Falls ihr mit Showcases bisher noch nicht viel am Hut habt, schaut euch gerne an, wie ihr die Showcases in Pokémon GO nutzen könnt.

Das perfekte Event zum Tauschen von Pokémon

Für wen lohnt sich das Event? Für Sammler könnte das Enton in seiner Feiertags-Kleidung definitiv interessant sein. Wenn ihr seit längerem darauf wartet, legendäre oder Event-Pokémon mit euren Freunden zu tauschen, dann wäre das innerhalb des Events der perfekte Zeitpunkt.

Sowohl die Erhöhung der Anzahl der Spezialtausche, als auch die reduzierten Kosten könnten euch hier sehr entgegenkommen, sodass ihr mehr und günstiger tauschen könnt.