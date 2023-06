Pokémon GO zeigt wichtige Änderung für wilde Pokémon und Trainer hoffen, dass das kein Bug ist

In Pokémon GO haben Trainer eine wichtige Änderung bei den wilden Spawns wahrgenommen. Wir von MeinMMO erklären euch, worum es dabei genau geht und warum die Trainer noch skeptisch sind.

Um welche Reichweite geht es? In Pokémon GO können Interaktionen mit Monstern, aber auch PokéStops und Arenen nur in einem gewissem Umkreis stattfinden. Dieser wurde bei den Stops und Arenen nach einigem Protest 2021 dauerhaft auf 80 Meter erhöht.

Erkennen kann man diesen Radius anhand zwei runder Kreise, einem rosafarbenen und einem weißen, die sich von eurem Avatar wegbewegen. Während der rosafarbene Kreis die Reichweite zu den umliegenden Stops und Arenen kennzeichnet, kann man im und etwas hinter dem inneren weißen Kreis Monster fangen.

Doch seit ein paar Tagen stellen Trainer immer wieder fest, dass sie an Monster herankommen, die zuvor außerhalb dieser Reichweite waren. Wir zeigen euch nachfolgend, was passiert ist.

Trainer entdeckt erweiterte Reichweite bei wilden Spawns

Was wurde geändert? Wie der Reddit-User InvisibleSoul8 festgestellt hat, hat das letzte Update 0.275.0 Änderungen bei der Reichweite von wilden Spawns mitgebracht. So erreicht er nun auch Monster, an die er zuvor nicht herangekommen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So erklärt er in den Kommentaren (via reddit.com):

Das Karpador und der Baldorfish befinden sich an Spawn-Punkten, die vorher für mich von zu Hause aus nie sichtbar waren, aber mit Version 0.275.0 sind sie es jetzt. Es scheint, als ob der Radius der wilden Spawns auf dem Bildschirm jetzt auf den größeren Kreis hinausgeht, während er vorher in der Nähe des kleineren Kreises lag

Darüber hinaus sollen auch Spawns aus Lockmodulen inzwischen in diesem erweiterten Umkreis auftauchen, doch mit seinem GO Plus konnten die Monster offenbar nicht gefangen werden, wie er weiter schreibt. So vermutet er, dass die Interaktions-Reichweite des Autocatchers unverändert geblieben ist.

Trainer sind begeistert, aber auch skeptisch

In der Community sind die Trainer von der erweiterten Reichweite begeistert. Einige haben es direkt selbst getestet und konnten ebenfalls einen erhöhten Radius feststellen. Das ist besonders dann lohnenswert, wenn man ein Lockmodul an einem PokéStop gesetzt hat, an dem auch Monster dahinter spawnen können, an die man aufgrund des vorherigen Radius nicht herankommen konnte.

Allerdings sind viele Spieler auch skeptisch, ob es sich dabei wirklich um eine gewollte Änderung handeln soll. Immerhin waren die Entwickler vor zwei Jahren nicht sonderlich glücklich, dass die Reichweite zu PokéStops und Arenen aufgrund des Drucks der Spieler dauerhaft erhöht wurde.

Aus diesem Grund glauben einige Trainer, dass es sich bei der aktuellen Änderung nur um einen Bug aufgrund des Updates handeln könnte, der bald wieder behoben wird. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Trevor-On-Reddit: Gott, ich hoffe, das ist ein Feature und nicht nur ein Bug, den sie später patchen werden. Bei mir zu Hause gibt es 5 Spawns, die gerade außerhalb der Reichweite sind. Die Pokémon spawnen und verschwinden sofort, bevor ich sie anklicken kann.

foladar: Wenn man bedenkt, wie hart sie um den Radius gekämpft haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich dabei um etwas anderes als einen Fehler handelt, aber wir können nur hoffen.

FPG-Matthew: Ich denke, das ist ein akzeptabler Ausgleich für die Änderung, dass Pokémon SOFORT verschwinden, wenn sie sich außerhalb der Reichweite befinden. Früher hingen sie ein paar Sekunden länger herum, was als Beifahrer in einem langsam fahrenden Auto für Shiny-Checks toll war. Diese Änderung könnte das wieder verbessern.

GiaxUp: Ahhhh es wäre (endlich) eine gute Nachricht für die Spieler, aber es wird 100 % behoben werden, da es eine positive Sache für Pokemon GO ist und wir keine QoL Dinge in diesem Spiel verdienen, nur Kürzungen und Entfernung von ihnen.

Ob die neue Reichweite nun dauerhaft im Spiel bleiben wird oder ob Niantic diese doch wieder ändert, bleibt aber vorerst abzuwarten.

Wie findet ihr die Änderung der Reichweite bei den Spawns? Glaubt ihr, es ist ein gewolltes Feature oder eher ein Bug? Hofft ihr auch, dass es dauerhaft im Spiel bleibt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

