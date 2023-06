Pokémon GO erklärt, warum die Wildnis-Änderung nicht im Spiel bleibt, obwohl sie alle wollen

In Pokémon GO kam es in den vergangenen Tagen zu Verwirrung um eine Anpassung des Fang-Radius. Nun meldete sich Game Director Michael Steranka zu dem Thema.

Was ist das Problem? In Zuge eines Updates zu Pokémon GO stellten Spieler fest, dass der Radius des Kreises, in dem man Pokémon fangen kann, plötzlich viel größer war. Das bedeutete: Viel mehr Pokémon konnten gefunden und gefangen werden.

Das sorgte für Frust bei vielen Spielern, die kritisierten, dass Niantic eine so positiv wirkende Änderung wieder zurücknimmt, nachdem sie kurzzeitig sogar als absichtlich bestätigt schien.

Nun meldete sich Game Director Michael Steranka in einem Interview zu Wort und erklärte, was da eigentlich passiert war und wie es mit dem Thema weitergehen soll.

Das sagt Michael Steranka von Pokémon GO zur Situation

Michael Steranka ist der Game Director von Pokémon GO bei Niantic und äußerte sich auch in der Vergangenheit schon zu kontroversen Themen innerhalb der Community.

In einem Gespräch im “The Battle Catz Podcast” sprach er nun über verschiedene Themen. Das ganze, zweistündige Video, findet ihr hier:

Das sagt Steranka zum Radius: Steranka beschreibt die Situation als sehr frustrierend , auch für Niantic intern, denn insgesamt habe es sich um eine Fehlkommunikation gehandelt.

Wir haben definitiv viel positives Feedback von den Spielern gesehen, als das Ganze global ausgerollt wurde. Ich denke, einer der größten Knackpunkte war, dass wir fälschlicherweise gegenüber unserer Content-Creator-Gruppe bestätigt hatten, dass dies ein beabsichtigtes Ergebnis war, und so hatte sich das bereits innerhalb der Community verbreitet, was wahrscheinlich einer der unglücklichsten Punkte ist. Ehrlich gesagt, läuft es auf eine ziemlich schlechte interne Fehlkommunikation innerhalb von Niantic hinaus.

Eigentlich hatte ein Entwickler im Team geplant, einen Bug zu fixen, der dafür sorgte, dass Pokémon komplett despawnten, wenn man sich von ihnen entfernte. Ging man zurück, tauchten die nicht mehr auf, und manchen Spielern gingen so Fänge flöten.

Ein Entwickler im Team wollte das wirklich beheben und den Spielern ein reibungsloses Erlebnis bieten. Wir hatten eine Reihe von Leuten, die uns geschrieben haben, dass sie darüber frustriert sind , so Steranka: Und als Teil dieses Fixes wurde der Begegnungsradius der Pokémon deutlich erhöht.

Das führte letztlich auch zur Misskommunikation mit den Creators, so Steranka. Mit der beabsichtigten Änderung sei dieser Bugfix gemeint gewesen, aber nicht der Radius.

Wieso blieb die Änderung nicht einfach so im Spiel? Steranka betont, dass man die positive Reaktion wahrgenommen habe. Aber man wolle so eine gravierende Änderung nicht einfach “nebenbei” erledigen:

Wir haben definitiv viele positive Reaktionen der Spieler gesehen, und das ist etwas, das wir bei der Entwicklung des Spiels berücksichtigen wollen. Aber darüber hinaus war dieser Radius an und für sich mit einigen unbeabsichtigten Fehlern im Spiel verbunden. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass einige Leute darüber gesprochen haben, wie es sich wirklich negativ auf das Go-Plus-Erlebnis auswirkt, wo es irgendwie ins Stocken gerät und einige Dinge in den äußeren Bereichen nicht fängt. Und das ist etwas, wo wir, wenn wir eine große Veränderung wie diese machen, wollen, dass es absichtlich ist, und wir wollen es gestalten und sicherstellen, dass es reibungslos läuft.

Das bedeute zwar nicht sicher, dass der vergrößerte Radius wieder ins Spiel kommt – aber man will sich das Thema nochmal genauer anschauen.

Was ich sagen kann, ist, dass wir das Feedback der Spieler einbeziehen werden. Wir wollen die Dinge wirklich testen und sicherstellen, dass es die optimale Erfahrung ist , so Steranka.

Er erklärt dabei auch, dass Niantic mehrere Spielergruppen bedienen müsse. So sei es für erfahrene und sehr aktive Spieler, die aus seiner Sicht auch viel Kritik auf Twitter und Co. teilen, ideal, so viele Monster auf einmal zu sehen und fangen zu können.

Aber: Für einen neuen Spieler kann das ein bisschen überwältigend sein, oder? , so Steranka: Du öffnest das Spiel und siehst 50 verschiedene Pokémon um dich herum und du fragst dich, was das ist, worauf du tippen sollst, was du tun sollst, und so gibt es immer diese schwierige Balance, die wir finden müssen.

Bei solchen Entscheidungen müsse Niantic die richtige Balance finden: Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ‘Michael verspricht, dass sie diese Änderung zurückbringen werden’ , betont Steranka: Aber ich kann versprechen, dass wir uns das ansehen werden und die beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen bewerten werden, um dann die richtige Entscheidung auf der Grundlage dieser Ergebnisse zu treffen.

Ganz vom Tisch scheint die Änderung also zumindest nicht zu sein. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das Thema weiter entwickelt. Wir halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden.

