Pokémon GO bestätigt: Neue Wildnis-Änderung bleibt für immer

In Pokémon GO stellten Trainer fest, dass sie plötzlich viel mehr Pokémon auf einmal sehen können. Manche hielten es für einen Bug, doch nun gibt es gute Nachrichten.

Das ist das Feature: Der Interaktions-Radius in Pokémon GO wurde mit dem neuen Update vergrößert. Das bedeutet: Von dem Punkt ausgehend, an dem ihr steht, könnt ihr nun mehr Pokémon spawnen sehen und mit diesen interagieren. Autocatcher in Pokémon GO sollen allerdings weiterhin den kleinen Radius fangen.

Insgesamt besteht nun aber die Möglichkeit, merklich mehr Monster zu fangen, an die man vorher vielleicht nicht herangekommen wäre.

Diese Änderung stellten Trainer bereits vor einigen Tagen fest, zeigten sich aber skeptisch. Manche hätte es nicht gewundert, wenn es sich hier um eine unbeabsichtigte oder temporäre Änderung gehandelt hätte, einige vermuteten sogar einen Bug.

Doch das hat sich offenbar erledigt: Wie der Pokémon-GO-YouTube PokéDaxi beschreibt, hat ein Niantic-Vertreter bestätigt, dass es sich hierbei um eine permanente Änderung handeln soll (via Twitter).

Auch der bekannte Leaker Leek Duck beschreibt ähnliches auf seinem Kanal, betont aber auch, dass es bislang noch keine Erklärung gibt, wieso diese beabsichtigte Änderung vorgenommen wurde.

Sobald es hier etwas Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Für viele Trainer erstmal entscheidend ist aber, dass die Änderung bleibt – denn das sorgt für Begeisterung.

Trainer jubeln über Änderung in Pokémon GO

So reagiert die Community: Der Großteil der Kommentare in der reddit-Community zu Pokémon GO zeigt sich positiv überrascht und begeistert von der Änderung.

Ein paar Beispiele:

“Das ist wirklich die beste QoL-Anpassung im Spiel, die sie seit dem Interaktionsdistanz-Buff gemacht haben. Wenn ihr das Update noch nicht habt, es ist Wahnsinn, wie viel mehr ihr beim Spielen seht. Es ist ein Riesenspaß, vor allem, wenn ihr irgendwo lebt, wo es auch nur einen Hauch von Spawn-Dichte gibt” (via reddit)

“Ich bin gerade von 7 auf 11 Spawns rund um mein Haus gestiegen, und dann sind da noch die offensichtlichen Vorteile beim Laufen. Das ist unglaublich” (via reddit).

“Endlich mal gute Nachrichten! Ich bin von 3 Spawns pro Stunde auf 9 gestiegen” (via reddit).

“Das wird riesig für Community Days, wenn das Wetter schlecht ist” (via reddit).

Für einige Trainer scheint der Radius eine sehr wichtige Änderung zu sein. Einige zeigen sich allerdings weiterhin skeptisch, ob das wirklich so bleibt.

Andere wiederum betonen, dass sie es seltsam finden, dass diese Änderung nicht größer bekannt gegeben wurde – zumal Pokémon GO gute Stimmung nach den Raid-Änderungen, die viele Spieler verärgerten, gebrauchen kann.

Diese Änderung scheint für viele aber zumindest in die richtige Richtung zu gehen. Was haltet ihr von dem neuen Radius? Erzählt es uns in den Kommentaren!