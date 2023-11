Pokémon GO: Spieler sammelt über 500.000 EP in einer Stunde

Höher, schneller, weiter – das gilt auch in Pokémon GO. Ein Spieler hat vor kurzem mehr als 500.000 EP in einer Stunde gesammelt – ohne Freundschaftslevel.

9439 EP – pro Minute? Das ist der wahnsinnige Schnitt, den ein Pokémon GO Spieler über 60 Minuten erreicht hat und somit die beeindruckende Menge von 566.340 EP in einer Stunde gesammelt hat.

Wie hat er das gemacht? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO zwischen 18:00 und 19:00 Uhr eine Rampenlichtstunde statt. In dieser gibt es ein Pokémon, welches besonders häufig erscheint und zusätzlich einen Bonus, der aktiviert wird.

Dies kann beispielsweise doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon oder auch doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon sein – oder eben doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon. Wie in diesem Fall.

Rampenlichtstunde + Glückseier + Vorbereitung = gigantische Erfahrungspunkte

Diesen Bonus Rampenlichtstunde hat sich der Reddit-User Jimby_E zunutze gemacht, um einen großen Schritt in Richtung Level 46 zu gehen. Wie er auf Reddit berichtet, hat er bereits im Vorfeld grundsätzlich alle Pokémon, die mit einer geringen Menge an Bonbons entwickelbar sind, ausschließlich mithilfe von Sananabeeren gefangen.

Als Beispiele hierfür nennt er Monster wie Nebulak, Taubsi und Waumpel. Diese Pokémon hat er alle mit einem Tag versehen und für diese Rampenlichtstunde aufbewahrt. Auch Pokémon, für die er genug Bonbons gesammelt und die er noch nicht entwickelt hatte, hat er mit diesem Tag versehen und aufbewahrt, um den Bonus für das erstmalige Entwickeln von Pokémon mitzunutzen.



Anschließend hat er zum Beginn der Rampenlichtstunde und nach 30 Minuten jeweils ein Glücksei aktiviert, um den Erfahrungsbonus durch die Glückseier mit dem der Rampenlichtstunde zu kombinieren. Mit diesem doppelten Bonus hat er alle getaggten Pokémon durchentwickelt, was ihm die stolze Menge von 566.340 EP innerhalb von 60 Minuten eingebracht hat.



Laut eigenen Aussagen besitzt er nun 12.273.402 EP von den für Level 46 benötigten 15.500.000 EP. Er wird also noch die eine oder andere Rampenlichtstunde benötigen, um Level 46 letztlich zu erreichen.



Was ist mit euch? Nutzt ihr die Rampenlichtstunden mit doppelter Erfahrung ebenfalls auf diese Weise? Und wenn ja: was sind eure Rekorde innerhalb der 60 Minuten?

In diesem Monat steht noch eine weitere Rampenlichtstunde an: Die mit Ferkuli, die dank EP-Fang-Bonus ebenfalls eine gute Chance zum Leveln ist. Alle übrigen Events des November 2023 findet ihr hier.