Pokémon GO: Trainer lieben ein kleines Detail beim Lichtfestival, wünschen es für immer

Gerade läuft das Lichtfestival in Pokémon GO, das sich um leuchtende Pokémon dreht. Und wie das aussieht, begeistert gerade einige Trainer.

Was ist das Lichtfestival? Im Grunde handelt es sich beim Lichtfestival um ein typisches Pokémon-GO-Event, das ein bisschen Abwechslung in den gewohnten Pokémon-Pool bringt.

Gerade tauchen jede Menge leuchtende Pokémon auf. So feiert etwa das Elektro-Pokémon Blipp sein Debüt, aber auch andere funkelnde Kandidaten wie Lampi, Bubungus, Ponita oder Lichtel sind aktuell unterwegs.

Das ist das besondere Detail: Während des Lichtfestivals kann man einen kleinen Effekt feststellen, wenn es Nacht wird: Einige Pokémon leuchten wortwörtlich, wenn man sie in der Wildnis findet. Sie haben einen kleinen Schein um sich herum, der die nächtliche Map in ein etwas freundlicheres Licht taucht.

Wie das aussieht, zeigt User „PorkChopper11“ im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO:

Trainer loben Effekt in Pokémon GO, trägt zur Atmosphäre bei

Nützt das Leuchten was? Rein spielerisch besehen: nicht wirklich. Die Monster sind nicht irgendwie stärker oder haben irgendwelche anderen Boni. Es handelt sich ausschließlich um einen visuellen Effekt, der nachts zu beobachten ist.

Doch dieses kleine Detail macht durchaus etwas aus, finden einige Trainer. Denn: Die Atmosphäre des Spiels profitiert davon, verdeutlichen die Spieler in ihren Kommentaren:

„Ich liebe diesen Effekt so sehr, dass ich mir wünsche, er würde das ganze Jahr über anhalten“, schreibt ein User dazu (via reddit).

„Warum würden sie das überhaupt ausschalten?“ meint ein anderer (via reddit).

„Warum ist das nicht ein permanentes Feature? Zusammen mit verschiedenen saisonalen Karten wie beim Erntefest-Event. Das Spiel sieht 10x besser aus“ (via reddit).

Gibt es mehr solche Beispiele? Grundsätzlich beschreiben einige Trainer, dass ihnen dabei auch andere Event-Effekte in den Sinn kommen, wie etwa die Winter- oder die Halloween-Map-Effekte, von denen sie gern mehr sehen würden. Denn dass ein Event auch visuelle Effekte mitbringt, ist eher in Ausnahmen der Fall.

Aber immer mal wieder bringt Pokémon GO Effekte, die Trainern positiv auffallen. So gab es beispielsweise die Portal-Ringe am Himmel 2021, als Hoopa in Pokémon GO aufkreuzte oder Feuerwerke bei Neujahrsevents. Auch Dinge wie die Meisterball-Animation oder der Fangbildschirm von Shaymin fielen auf, eben weil sie außerhalb des gewohnten waren.

Wie steht ihr zu solchen Effekten? Ist euch die Atmosphäre in Pokémon GO wichtig, oder ist das ein Thema, das für euch weniger relevant ist? Würdet ihr euch mehr visuelle Effekte in Pokémon GO wünschen, die aktuelle Events begleiten? Erzählt es uns in den Kommentaren!

