Pokémon GO: 1€-Ticket „Blubberblasen“ zum Community Day mit Froxy – Alle Belohnungen und Schritte

Zum Community Day mit Froxy in Pokémon GO könnt ihr euch optional ein Ticket für ca. 1 € kaufen. Was für Aufgaben und Belohnungen stecken drin?

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 13. August 2023 läuft der Community Day mit Froxy, von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Das Event bringt euch jede Menge Spawns des Monsters sowie einige zusätzliche Boni. Wer möchte, kann sich darüber hinaus ein Ticket im Shop für ca. 1 € kaufen. Dann bekommt man die Spezialforschung Blubberblasen .

Was bringt die Blubberblasen-Forschung? Im Laufe der Forschung müsst ihr verschiedene Aufgaben rund um Froxy erfüllen. Sie bringt euch einige Items sowie zusätzliche Froxy-Begegnungen und -Bonbons.

Damit ihr eine Übersicht habt, ob sich der Kauf für euch lohnt, zeigen wir euch hier alle Inhalte im Überblick.

Diese sind jetzt schon bekannt, da der Community Day in einigen Zeitzonen bereits gestartet ist. So konnten etwa Quellen wie LeekDuck teilen, welche Inhalte ihr erwarten könnt.

Blubberblasen mit Froxy – Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Froxy Froxy-Begegnung Verwende 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Froxy-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

3000 Sternenstaub

Froxy-Begegnung

1 Rauch

Blubberblasen mit Froxy – Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Froxy Froxy-Begegnung Entwickle 3 Froxy 30 Froxy-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

4500 EP

Froxy-Begegnung

1 Sternenstück

Blubberblasen mit Froxy – Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveballs 15 Superbälle Fange 15 Froxy Froxy-Begegnung Entwickle 1 Amphizel 50 Froxy-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

4500 Sternenstaub

Amphizel-Begegnung

1 Rocket-Radar

Blubberblasen mit Froxy – Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 15 Hyperbälle Bereits erledigt Froxy-Begegnung Bereits erledigt 2 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

5500 EP

Quajutsu-Begegnung

3 Sonderbonbons

Lohnt sich der Kauf?

Das müsst ihr wissen: Grundsätzlich bringt euch das Ticket zusätzliche Begegnungen und Bonbons für Froxy und seine Entwicklungen, die ihr aber auch recht schnell bekommen könnt, wenn ihr den Community Day ohne das Ticket spielt.

Das Ticket lohnt sich in erster Linie dann, wenn ihr sowieso vorhabt, die enthaltenen Items für den Community Day im Shop mit Echtgeld zu kaufen.

Rauch kostet im Shop 40 Münzen, was ca. 0,40 € entspricht, wenn man Münzen mit Geld kauft

Das Sternenstück kostet 100 Münzen (ca. 1 €)

Rocket-Radare kosten im Shop 200 Münzen (ca. 2 €)

Somit sind die Items im Shop etwas teurer, vergleicht man sie mit dem Ticket. Allerdings kann man diese auch mit Münzen kaufen, die man im Spiel verdient. Zusätzlich gibt es aber zumindest noch die Boni wie EP, Sternenstaub und die Bonbons und Begegnungen.

Was steht sonst dieses Monat an? Wir zeigen euch eine Übersicht aller Events im August 2023 in Pokémon GO.