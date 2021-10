Pokémon GO: Achtet bei euren Aufgaben mit Team-GO-Rocket auf die Ballons – Sonst zählt der Kampf nicht

Derzeit könnt ihr in Pokémon GO auf das Team-Rocket-Duo Jessie und James treffen. Nun hat die Community bemerkt, dass die Kämpfe aber gar nicht für alle Rocket-Aufgaben gewertet wurden. Wir haben uns angesehen was passiert ist und zeigen euch, welche Vermutungen einige Trainer haben.

Wer sind Jessie und James? Bei Jessie und James handelt es sich um zwei Rocket-Rüpel, die bereits in der Original-Serie eine zentrale Rolle gespielt haben. Dort haben sie immer wieder für Ärger gesorgt sowie Ash und seinen Freunden das Leben schwer gemacht.

Niantic bringt sie seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen immer Mal wieder ins Spiel und gibt Trainern so die Möglichkeit auch in Pokémon GO gegen diese bekannten Gesichter anzutreten. Anlässlich des Dschungel-Events sind sie aktuell bis zum 15. Oktober 2021 im Spiel zu finden.

Wie könnt ihr gegen Jessie und James kämpfen? Wie auch in der Serie, sind die beiden Rocket-Rüpel in ihrem typischen Mauzi-Ballon unterwegs. Sie spawnen darin bis zu 4 Mal am Tag, analog zu den anderen Team-Go-Rocket-Ballons. Ob ihr einen normalen Rocket-Ballon bekommt oder auf einen Mauzi-Ballon trefft, ist dabei jedoch Zufall.

Kämpfe gegen Jessie und James werden nicht gewertet

Das ist jetzt passiert: Die Chance gegen Jessie und James anzutreten, haben in den letzten Tagen einige Trainer genutzt. Der eine oder andere hatte sowieso noch eine Aufgabe zu Team-GO-Rocket offen und wollte diese damit direkt erledigen. Wie die Trainer aber feststellen mussten, wurden die Kämpfe für ihre Aufgaben nicht gezählt.

So erging es auch dem reddit-User bnahlik, der davon nachfolgendes Video erstellte:

Zu sehen ist am Anfang des Videos seine Übersicht an Aufgaben. Demnach fehlen ihm noch Kämpfe gegen Team-GO-Rocket für die Zarude-Aufgabe und für die Spezialforschung “Finde deine Stimme” mit Meloetta. Am Ende seines Videos könnt ihr sehen, dass die beiden Kämpfe gegen Jessie und James allerdings nur für Zarude gezählt haben.

In den Kommentaren unter seinem Beitrag, aber auch in weiteren reddit-Posts wird klar, dass es neben bnahlik weiteren Spielern so ergangen ist. So schreibt OdellBeckhamJesus: “Jessie und James zählen nicht für das Besiegen von 3 Team-GO-Rocket-Rüpeln, aber sie zählen für das Besiegen von 5 Team-GO-Rocket-Rüpeln” (via reddit.com).

Die Community ist darüber verwundert und vermutet dahinter einen Bug. Doch der eine oder andere Trainer hat bereits eine Vermutung, wieso Jessie und James nicht bei allen Kämpfen gewertet werden.

Das sind die Vermutungen der Trainer

Unterschiede in der Bezeichnung: Für einige Trainer ist es völlig klar, dass die Kämpfe gegen Jessie und James nicht immer gewertet werden. Sie sehen dabei in erster Linie einen Unterschied zwischen Team-GO-Rocket und Team-Rocket. In den Aufgaben ist nämlich immer von Team-Go-Rocket-Rüpeln die Rede.

So schreibt DTHayward7 auf reddit: “Jessie und James sind keine Team-Go-Rocket-Rüpel. Sie sind Team-Rocket-Rüpel. Einfach. Kein Fehler.” (via reddit.com).

Unterschiedliche Aufgaben: Für andere Trainer ist klar, dass das mit den Aufgaben zusammenhängen muss. So sehen sie einen Unterschied zwischen der Zarude-Aufgabe und den “normalen” Aufgaben, wie bei der Spezialforschung zu Meloetta, die bereits vor der Rückkehr von Jessie und James aktiviert wurde.

Die Spezialforschung “Suche nach Zarude” wurde zeitgleich mit Jessie und James, am 01. Oktober 2021, ins Spiel gebracht. Somit könnte es sich dabei um eine spezielle Event-Aufgabe handeln, die deshalb auch die Kämpfe gegen Jessie und James explizit wertet.

Davon ist auch Stogoe überzeugt und schreibt: “Bei der einen handelt es sich um eine Event-Aufgabe, die sie speziell einbezieht, bei der anderen um eine allgemeine Aufgabe, die sie nicht einbezieht, weil sie normalerweise nicht da sind.” (via reddit.com).

Könnten die Vermutungen stimmen?

Die Vermutungen der Trainer klingen plausibel. Immerhin stammen Jessie und James aus der Original-Serie zu Pokémon und in dieser haben sie als Rüpel dem Team-Rocket angehört.

Auch, dass Niantic die beiden Rüpel für ältere Aufgaben nicht zugelassen hat, könnte möglich sein. Normalerweise sind Jessie und James in Pokémon GO nicht zu finden. Eventuell beschränkt sich die Wertung ihrer Kämpfe deshalb auf die derzeitige Spezialforschung mit Zarude.

Ein Teil der Trainer bleibt jedoch bei ihrer Meinung und ist davon überzeugt, dass es sich um einen Bug handeln muss. So schreibt aoog: “Die Aufgaben fordern dich auf, genau das Gleiche zu tun. Wenn es sich nicht um einen Fehler in der Funktionalität handelt und dies tatsächlich beabsichtigt ist, dann ist die Beschreibung der Aufgabe “fehlerhaft” oder zumindest schlecht geschrieben und muss korrigiert werden.” (via reddit.com).

Ob es sich tatsächlich um einen Bug handelt, oder ob Niantic andere Gründe hat, weshalb die Kämpfe gegen Jessie und James nicht für alle Aufgaben zählen, ist nicht bekannt. Sollte es hierzu offizielle Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Solltet ihr noch Rocket-Aufgaben offen haben, die ihr lösen wollt, solltet ihr aber besser nicht auf Jessie und James setzen. Erkennen könnt ihr sie bereits vorab an ihrem Mauzi-Ballon. Alle anderen Rüpel kommen im gewohnten schwarzen Team-GO-Rocket-Ballon.

Habt ihr auch gegen Jessie und James gekämpft und es wurde nicht gewertet? Und was ist eure Vermutung, was der Grund dafür ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und tauscht euch gern auf MeinMMO mit anderen Trainer darüber aus.

Um Zarude zu bekommen müsst ihr gegen 6 Team-Go-Rocket-Rüpel kämpfen. Wir haben uns einen Trick angesehen, wie ihr bei der Spezialforschung “Suche nach Zarude” viel Zeit sparen könnt und zeigen es euch.