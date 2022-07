Pokémon GO: Staravia besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

In Pokémon GO könnt ihr nun in den Level-4-Raids auf Staravia treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Raid-Guide die besten Konter und Movesets gegen das Normal- und Flug-Pokémon .

Was ist Staravia für ein Pokémon? Bei Staravia handelt es sich um die erste Weiterentwicklung von Staralili. Das Pokémon stammt aus der 4. Spiele-Generation und ist vom Typ Normal und Flug. Mithilfe von 100 Bonbons könnt ihr es außerdem zu Staraptor weiterentwickeln.

Wo könnt ihr es finden? Im Anschluss an den Community Day mit Staralili, am 17. Juli 2022, könnt ihr es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit in den Level-4-Raids treffen. Beachtet dabei jedoch, dass ihr diese nur vor Ort spielen könnt, also nicht mit Hilfe von Fern-Raids.

Die 20 besten Konter gegen den Raid-Boss, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Staravia im Raid besiegen – Nutzt diese Konter

Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinhagel Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Lawine Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone Crypto-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Rihornior mit Katapult und Felswerfer Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel

Schwächen von Staravia: Da Staravia ein Normal- und Flug-Pokémon ist, hat es eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Gestein, Elektro und Eis. Setzt also im Kampf am besten auf diese.

Gibt es Shiny-Staravia? Die schillernde Form könnt ihr leider nach dem Raid nicht fangen. Allerdings könnt ihr während des Community Days erstmals Shiny-Staralili fangen und dieses zu Shiny-Staravia weiterentwickeln. Ihr erkennt es an seinem hellbraunen Gefieder.

Staralili, Staravia und Staraptor normal (oben) und als Shiny (unten)

Bringt der Raid einen Bonus? Ja, anders als bei anderen Raids, könnt ihr beim Level-4-Raid nach dem C-Day von einem besonderen Bonus profitieren. Habt ihr den Raid-Boss nämlich besiegt, dann spawnen für 30 Minuten in einem Radius von 300 Metern um die jeweilige Arena wilde Staralili. Genau wie beim Community Day erhaltet ihr dabei eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar.

Wie viele Trainer braucht man? Den Raid gegen Staravia schaffen bereits zwei Trainer mit den richtigen Kontern und einem hohen Trainer-Level. Um es etwas entspannter anzugehen, könnt ihr euch aber auch noch den einen oder anderen zusätzlichen Spieler für den Kampf suchen.

Beachtet dabei jedoch, dass ihr keine Trainer per Fern-Raids einladen könnt. Eine Teilnahme ist nämlich nur vor Ort mithilfe von Raid-Pässen und Premium-Kampf-Pässen möglich. Verabredet euch also am besten schon vorzeitig zu den gemeinsamen Kämpfen.

