Pokémon Go: Ein Spieler hat großes Glück, fängt am Community Day eins der seltensten Pokémon überhaupt

Ein Spieler hat am Community Day in Pokémon Go mit Flaumiau eine ganz besondere Variante gefangen. Verwenden wird er dieses Pokémon vermutlich nicht, aber er hat ein echtes Sammlerstück gefangen, wofür ihn viele andere Spieler sicher beneiden werden.

Am Community Day gibt es besondere Chancen rund um ein bestimmtes Taschenmonster:

Zum einen könnt ihr eurem Pokémon eine besondere Attacke beibringen

Zum anderen ist die Chance erhöht, dass ihr dem Event-Pokémon als Shiny begegnen könnt.

Der letzte Community Day am 16. März 2024 hatte das beliebte Pokémon Flaumiau zum Thema. Und ein Spieler hat am letzten Community Day ganz besonders Glück gehabt: Er hat nicht nur ein Shiny Flamiau gefunden, sondern auch gleich eins mit besonders seltenen Werten.

Spieler findet seltenes Pokémon ohne Werte

Was ist genau passiert? Ein Spieler berichtet auf reddit, dass er am Community Day ein schillerndes Flaumiau gefangen habe

Der Spieler postete seinen Fang und war zunächst enttäuscht, dass sein glänzendes Flaumiau keinerlei Werte aufwies. Andere ließen ihn jedoch schnell wissen, wie viel Glück sein Fang wirklich war.

Denn der Spieler hatte das große Glück, eine der seltensten Pokemon-Varianten zu fangen, die er je hätte fangen können – ein Shnundo” oder Shiny Nundo. So erklärten ihm die Spieler unter dem Post, dass er unglaubliches Glück gehabt hat.

Was ist ein Nundo überhaupt? Ein Nundo ist ein Pokemon, dessen IV-Werte auf genau 0 % liegen. Das macht diese Pokemon auf der einen Seite extrem selten, andererseits will keiner ein solches Nuller-Pokemon in seinem Team haben, da es nicht wirklich stark ist. Hinzu kommt, dass die Kombination aus Shiny und Nundo noch einmal seltener ist, da schillernde Pokemon normalerweise höhere Werte besitzen.

Der echte Traum eines jeden Pokemon-Spielers ist übrigens das Gegenteil, ein „Hundo“: Denn ein „Hundo“ hat die perfekten IV-Werte. Das heißt, sowohl Angriffs-, Verteidigungs- als auch KP-Wert liegen bei 100 Prozent.

Wann ist der nächste Community Day? In Pokémon GO starten monatlich die Community Days (oder auch C-Day). Bei diesen Events steht an einem Tag für einige Stunden ein bestimmtes Pokémon zusammen mit einigen Boni im Fokus. Die Termine für die Community Days im März, April und Mai 2024 in Pokémon GO wurden jetzt enthüllt. Wir zeigen euch, welche Daten ihr euch merken solltet.

Pokémon GO: Community Days für März, April und Mai bekannt – Merkt euch diese Termine