Pokémon GO hat wieder Probleme beim Showcase – diesmal mit Sniebel

In Pokémon GO läuft aktuell ein Showcase mit Sniebel. Doch leider nicht so, wie es sein sollte.

Was ist ein Showcase? Ein Showcase ist ein Wettbewerb, bei dem ihr euer Pokémon mit denen von anderen Trainern vergleichen könnt. Hierbei zählen jedoch nicht wie sonst Werte wie Schaden, Lebenspunkte und Attacken, sondern Eigenschaften wie das Gewicht oder die Größe. Hier findet ihr weitere Informationen zu den Showcases im Dezember.

In einem Showcase steht immer ein Pokémon im Vordergrund, welches darauf wartet, sich mit seinen Artgenossen zu vergleichen. Aktuell ist dies Sniebel in seiner regulären und in seiner Hisui-Form.

Welche Probleme gibt es bei dem Showcase? Wie Trainer auf Reddit vermehrt berichten, gibt es jedoch Probleme im Zusammenhang mit ihren Sniebels. So sind viele Trainer nicht in der Lage, ihre Sniebels in dem Showcase zu hinterlegen und mit ihnen daran teilzunehmen.

Community geht auf Fehlersuche, Niantic schweigt

Welche Sniebel können nicht am Showcase teilnehmen? In der Community werden bereits verschiedene Theorien aufgestellt und geprüft, um zu analysieren, welche Sniebel nicht am Showcase teilnehmen können. So wurde bereits spekuliert, ob der Fehler nur bei älteren oder neueren Sniebel auftritt.

Auch wurde die Theorie aufgestellt, dass das Problem nur Sniebel betrifft, die einer besonderen Form angehören, wie beispielsweise das Crypto-Sniebel, das Hisui-Sniebel oder ein Event-Sniebel. Ebenso wurde geprüft, ob das Problem nur bei Shiny-Sniebels auftritt.

Bisher ließen sich jedoch alle in der Community aufgestellten Theorien durch andere Trainer widerlegen oder ergänzen. Welche Sniebel aktuell also rausgerechnet werden, ist noch nicht genau klar. Hier heißt es: vorerst abwarten.

Welche Reaktionen gibt es aus der Community dazu? Neben der Analyse des Problems, gibt es auch Spott und Hohn für Niantic aus der Community. Versuch es mit Schiggy , lautet ein Kommentar der sich darauf bezieht, dass Niantic vor kurzem erst ein falsches Pokémon im Showcase hinterlegt hatte. Ich bin ziemlich überrascht, dass es einen Bug in Pokémon GO gibt , schreibt ein weiterer Trainer.

Was sagt Niantic dazu? Bisher gibt es von Niantic leider keine Reaktion zu dem Problem. Weder gibt es ein Statement zu dem Problem, noch Hinweise oder gar Lösungsansätze. Sobald es hier Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Habt ihr das Problem selber auch schon bemerkt? Interessiert ihr euch überhaupt für Showcases? Oder seid ihr stattdessen lieber bei einem der Events im Dezember 2023 in Pokémon GO unterwegs?