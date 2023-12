Pokémon GO: Alle PokéStop-Showcases im Dezember – Sammelt jetzt diese 20 Pokémon

In Pokémon GO benötigt ihr regelmäßig verschiedene Pokémon für die Showcases. Dies sind die Pokémon, die ihr im Dezember dafür benötigt.

Welche Showcases gibt es im Dezember? Wenn ihr regelmäßig an Showcases teilnehmt, könnt ihr bereits jetzt probieren, noch die entsprechenden Pokémon zu sammeln, um optimal vorbereitet zu sein. Einige der benötigten Pokémon könnt ihr sogar im neuen Entlang der Routen Event fangen.

Die bisherigen Showcases, die für den Dezember 2023 bekannt sind, sehen wie folgt aus:

05. Dezember bis 08. Dezember: Sniebel und Hisui-Sniebel

11. Dezember bis 15. Dezember: Vulpix, Ponita, Krabby, Voltobal, Ditto

16. Dezember: Flegmon, Galar-Flegmon, Togetic, Igamaro, Fynx, eF-eM

17. Dezember: Quapsel, Felino, Paldea-Felino, Praktibalk, Milza, Froxy, Mabula

Was benötige ich, um einen Showcase zu gewinnen? Um einen Showcase zu gewinnen, wird anhand einer Eigenschaft eines Pokémons (wie beispielweise des Gewichts oder der Größe) eine Punktzahl errechnet. Das Pokémon mit der höchsten Punktzahl gewinnt den Showcase.

Die Eigenschaft, mit der die Punktzahl errechnet wird, kann variieren, sodass einmal das schwerste Pokémon zählt und beim nächsten Mal das größte Pokémon. Wenn ihr die entsprechende Lagerkapazität besitzt, solltet ihr also versuchen, jeweils das Pokémon zu sammeln, welches am größten, kleinsten, schwersten und leichtesten ist.

PokéStops mit Showcase erkennen und daran teilnehmen

Wie erkenne ich einen PokéStop mit einem Showcase? PokéStops, bei denen ein Showcase läuft, erkennt ihr an einem Kreis, welcher über dem PokéStop schwebt. Wie das genau aussieht, seht ihr auf dem folgenden Bild.

Wie nehme ich an einem Showcase teil? Um ein Pokémon an einem Showcase anzumelden, müsst ihr in der Nähe des PokéStops sein. Wenn ihr das passende Pokémon besitzt, könnt ihr es dann zum Showcase anmelden. Findet ihr im Verlauf des Showcases ein besseres Exemplar, dann könnt ihr dieses auch austauschen. Mehr Informationen dazu, wie ihr die Showcases nutzt, haben wir natürlich auch für euch.

Welche Belohnungen erhalte ich in einem Showcase? Die Belohnungen, die ihr in Showcases erhalten könnt, sind unterschiedlich und abhängig von eurer endgültigen Platzierung. Zu den potenziellen Belohnungen zählen beispielsweise Sternenstaub, TMs und sogar Lockmodule.

Wie sieht es mit euch aus? Sammelt ihr Pokémon aus vorherigen Showcases für die Zukunft, oder interessiert euch dieses Feature garnicht erst? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und wenn ihr wissen wollt, was sonst im Spiel los ist, findet ihr hier die Events in Pokémon GO im Dezember 2023.