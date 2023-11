Ups! In Pokémon GO gibt’s heute aus Versehen ein falsches Showcase

Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Voltilamm im November – So nutzt ihr das Event

Heute steht Voltilamm im Fokus in Pokémon GO. Alle Informationen zum Community Day Classic mit Voltilamm findet ihr bei uns. Doch beim zugehörigen Showcase gibt es eine kleine Ungereimtheit. Wie Niantic selbst berichtet, ist ihnen leider ein kleiner Fehler unterlaufen. So ist das Showcase Pokémon heute nicht, wie man erwarten würde, Voltilamm – sondern Schiggy.

