Pokémon GO: Ticket für 1 Euro beim Community Day mit Voltilamm – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO läuft heute der Community Day Classic mit Voltilamm. Im Shop könnt ihr euch für 1 € ein Ticket kaufen und eine Spezialforschung damit freischalten. Wir zeigen euch die Inhalte.

Was ist das für ein Ticket? In jedem Monat findet bei Pokémon GO mindestens ein Community Day statt. Passend dazu könnt ihr im Shop des Spiels für den Preis von etwa 1 Euro (variiert je nach Shop) eine Forschung freischalten. Die Spezialforschung dreht sich immer um das Pokémon des jeweiligen C-Days.

Durch die Zeitverschiebung konnten einige Trainer bereits an der Forschung teilnehmen und teilten die Aufgaben und Belohnungen mit der Community. In der Übersicht zeigen wir euch die gesamten Inhalte. So könnt ihr leicht entscheiden, ob sich ein Kauf für euch lohnt.

Spezialforschung mit Voltilamm beim Community Day 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Voltilamm Begegnung mit Voltilamm Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Voltilamm-Bonbons

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erledigt und euch die entsprechenden Belohnungen abholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, 1 Rauch und eine Begegnung mit Voltilamm.

Spezialforschung mit Voltilamm beim Community Day 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Voltilamm Begegnung mit Voltilamm Entwickle 3 Voltilamm 30 Voltilamm-Bonbons

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erledigt und euch die entsprechenden Belohnungen abholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 4.500 Erfahrungspunkte, 1 Brutmaschine und eine Begegnung mit Voltilamm.

Spezialforschung mit Voltilamm beim Community Day 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Voltilamm Begegnung mit Voltilamm Entwickle 1 Waaty 50 Voltilamm-Bonbons

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erledigt und euch die entsprechenden Belohnungen abholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 4.500 Sternenstaub, 1 Rocket-Radar und eine Begegnung mit Waaty.

Spezialforschung mit Voltilamm beim Community Day 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! Begegnung mit Voltilamm Bereits erledigt! 2 Silberne Sananabeeren

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle drei Aufgaben erledigt und euch die entsprechenden Belohnungen abholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 5.500 Erfahrungspunkte, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Ampharos.

Lohnt sich der Kauf?

Das müsst ihr wissen: Durch die freigeschalteten Pokémon-Begegenungen erhaltet ihr starke Voltilamm, Waaty und Ampharos. Dazu erhaltet ihr wertvolle Items wie ein Rocket-Radar, Rauch und eine Brutmaschine, deren Geldwert den Kaufpreis des Tickets übersteigt. Solltet ihr also ohnehin an den Items interessiert sein und braucht noch starke Voltilamm für eure Sammlung, dann kann sich der Kauf des Tickets für euch lohnen.

