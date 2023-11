Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Voltilamm im November – So nutzt ihr das Event

In Pokémon GO steigt am Samstag, den 25. November 2023 der Community Day Classic. Voltilamm steht im Fokus. Hier findet ihr die Inhalte und Tipps zum Event.

Wann läuft der Community Day Classic? Das Event startet am Samstag, den 25. November 2023 um 14:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis 17:00 Uhr.

Was ist das Event-Pokémon? Voltilamm ist das Pokémon des Tages. Dieses kann sich über Waaty zu Ampharos entwickeln, das wiederum noch eine Mega-Entwicklung zu bieten hat.

Da der Community Day Classic immer beliebte Monster zurückbringt, die bereits einen eigenen Community Day hatten, ist dies auch bei Voltilamm der Fall. Der fand allerdings bereits im Frühjahr 2018 statt. Wer erst danach angefangen hat, bekommt nun eine sehr gute Chance, ein Shiny-Voltilamm zu sichern.

Pokémon GO: Community Day Classic mit Voltilamm im November 2023 – Start, Boni, Inhalte

Der Community Day Classic auf einen Blick



Was? Community Day Classic mit Voltilamm

Wann? Samstag, 25. November 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Exklusive Attacke: Die Lade-Attacke „Drachenpuls“ für Ampharos, wenn ihr zwischen 14:00 und 19:00 Uhr Waaty zu Ampharos entwickelt



Boni:

– Erhöhte Shiny-Rate für Voltilamm

– Vierfache Schlüpfgeschwindigkeit für Eier, die ihr beim Event in Brutmaschinen legt

– Rauch & Lockmodule halten im Event drei Stunden lang

– Schnappschuss-Überraschungen

– Feldforschungen mit Voltilamm

– Showcases mit Voltilamm

– Es wird eine Spezialforschung im Shop für einen Euro geben

Für wen lohnt sich der Community Day mit Voltilamm?

Für Sammler: Der wichtigste Bonus des Community Day Classic ist die erhöhte Shiny-Rate für Voltilamm. Fehlt euch die schillernde Variante noch, bekommt ihr zum Event die Chance, sie euch zu schnappen.

So sehen die Voltilamm-Shinys aus:

Für Kämpfer: Hier sieht es etwas dünner aus. In der Kampfliga ist Ampharos am ehesten noch in der Hyperliga nützlich, aber keines der Top-Pokémon.

In den Raids ist es mittlerweile ebenfalls von vielen anderen Elektro-Angreifern überholt worden – hier habt ihr schlicht bessere Optionen bei den besten Angreifern in Pokémon GO.

Ein gutes Argument ist noch die Mega-Entwicklung, da Mega-Ampharos eure anderen Monster vom Typ Elektro und Drache boosten kann. Aber auch hier könnt ihr beispielsweise mit Mega-Voltenso mehr ausrichten. Dennoch: Mega-Ampharos ist in Raids durchaus brauchbar.

Wie bereite ich mich auf den Community Day Classic im November 2023 vor?

Schafft Platz: Ihr habt nur begrenzt Zeit, den Community Day zu spielen? Dann solltet ihr die nutzen und nicht mit dem Verschicken von Pokémon verschwenden, weil eure Aufbewahrung plötzlich voll ist. Kümmert euch also vor dem Event darum, dass ihr Platz habt.

Welche Items brauche ich? Mit bestimmten Items könnt ihr den Community Day besser ausnutzen. Dazu gehören:

Bälle: Wer viel fangen will, braucht ausreichend Pokébälle. Habt ihr nicht genug und seid gerade nicht an einem Ort mit vielen Stops unterwegs, kann es schwierig werden, schnell die nötigen Bälle zusammenzubekommen.

Wer viel fangen will, braucht ausreichend Pokébälle. Habt ihr nicht genug und seid gerade nicht an einem Ort mit vielen Stops unterwegs, kann es schwierig werden, schnell die nötigen Bälle zusammenzubekommen. Sananabeeren: Damit bekommt ihr doppelte Bonbons und damit schneller an die Entwicklungen von Voltilamm.

Damit bekommt ihr doppelte Bonbons und damit schneller an die Entwicklungen von Voltilamm. Leere Brutmaschine: Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine Platz hat, wenn das Event beginnt. Denn nur dann könnt ihr die vierfache Schlüpfgeschwindigkeit nutzen. Eier, die vor dem Eventstart in Brutmaschinen liegen, bekommen nämlich keinen Bonus.

Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine Platz hat, wenn das Event beginnt. Denn nur dann könnt ihr die vierfache Schlüpfgeschwindigkeit nutzen. Eier, die vor dem Eventstart in Brutmaschinen liegen, bekommen nämlich keinen Bonus. Rauch und Lockmodul: Habt ihr die, solltet ihr sie einsetzen, je nachdem, wie ihr spielt. Nutzt den Rauch, wenn ihr viel unterwegs seid, oder das Lockmodul, wenn ihr an einem Ort verbleibt. Beide halten im Event je 3 Stunden lang.

Welches Mega-Pokémon sollte ich entwickeln? Wenn ihr Extra-Bonbons für Voltilamm haben wollt, könnt ihr ein Mega-Elektro-Pokémon entwickeln, das während des Community Days aktiv ist. Optionen sind:

Mega-Voltenso

Mega-Ampharos

Seid ihr beim Community Day mit Voltilamm dabei? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und so langsam kommt auch das Ende der aktuellen Season näher. Alle Events im November von Pokémon GO findet ihr hier.