In Pokémon GO gibt es jetzt Medaillen für Routen, doch Trainer brauchen etwas besseres

In Pokémon GO werdet ihr jetzt mit Medaillen für eure Routen belohnt, doch die Trainer wünschen sich etwas viel Besseres. Was das ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Feature geht es? Seit Mitte 2023 gibt es in Pokémon GO ein sogenanntes Routen-Feature. Bei diesem können Trainer bestimmte Strecken einreichen, damit diese von anderen Spielern abgelaufen werden können.

Neben dem Erkunden neuer Wege stand dabei bislang vor allem die Suche nach den kostbaren Zyrgarde-Zellen im Mittelpunkt sowie am Ende der Geschenke-Tausch mit Mateo. Doch nun sollen euch auch Medaillen dazu locken, das Routen-Feature aktiver zu nutzen. Die Belohnung kommt bei den Trainern allerdings nicht so gut an.

Wir zeigen euch nachfolgend, wie die Trainer auf die Neuerung reagieren und was sie jetzt stattdessen fordern.

Trainer wünschen sich bessere Belohnungen auf Routen

Was sind das für Medaillen? Wer in den letzten Tagen ins Spiel geschaut hat, wurde möglicherweise bereits mit seiner ersten Medaille als Navigator-Experte überrascht. Diese wurde für das Absolvieren von Routen neu eingeführt und ihr erhaltet sie, wenn ihr 10, 50, 200 oder sogar 600 Routen abgeschlossen habt. So konnte sich der Reddit-User oAuraa direkt eine Gold-Medaille sichern, wie er in seinem Beitrag zeigt.

Wie reagieren die Trainer auf die Medaillen? Die Neuerung sorgt für ordentlich Diskussion in der Community. Während sich einige Trainer über die neue Herausforderung freuen, empfinden andere das Ziel von 600 absolvierten Routen für eine entsprechende Platin-Medaille als zu hoch.

So erklärt Lightning1999 auf Reddit: Ich schwöre, dass sie die Anforderungen für jede Medaille willkürlich auswählen. 600 für Platin ist so eine unmögliche Zahl. Darüber hinaus ist die Freude über das neue Goodie aber allgemein begrenzt, denn die Trainer wünschen sich eher etwas Besseres, damit die Routen für sie attraktiv werden.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Route erstellen – So geht es von Max Handwerk

Was fordern die Trainer? Statt der Medaillen wünschen sich die meisten Spieler bessere Belohnungen für das Absolvieren von Routen. Dabei würden sie sich insbesondere eine Verbesserung in Bezug auf die Zygarde-Zellen wünschen.

Diese werden nämlich benötigt, um Zygarde in seine anderen Formen umwandeln zu können. Doch gerade diese waren in der Vergangenheit nur sehr schwierig zu finden. Und auch besondere Event-Pokémon, die ausschließlich auf den Routen spawnen, wären für einige als Anreiz denkbar, um häufiger Routen zu nutzen. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

Mackin-N-Cheese: Wenn Niantic wirklich Interesse an Routen wecken will, sollten sie ein Event veranstalten, bei dem das tägliche Zygarde-Zellenlimit von drei auf zehn oder mehr erhöht wird. Und das garantiert für jede bereiste Route. Ich denke, das würde eine Menge Trainer ermutigen, die das Gefühl haben, dass der Zygarde-Grind hoffnungslos ist, es zu versuchen.

d12fsu: Ich wünschte, sie würden eine Zelle für die ersten 3 abgeschlossenen Routen garantieren. Ich hatte schon Tage, an denen ich 20 Routen absolviert habe und nur eine Zelle bekam. Ich suche keine Routen mehr. Es ist die Mühe nicht wert.

Flack41940: Oder sie machen es so, dass auf Routen Event-Pokemon spawnen, so wie sie es bei der Sinnoh-Tour mit dem weißgestreiften Barschuft getan haben. Routen haben derzeit keinen Sinn, während sie tatsächlich laufen, sondern erst gegen Ende. Die Zelle wird immer nur am Ende spawnen, Matteo wartet am Ende, und man bekommt am Ende seine Abschlussbelohnung. […] Alle Regionalen, die auftauchen können, stehen dem Spieler bereits zur Verfügung, denn es sind die, die in dieser Region bereits exklusiv sind!

Ob es zukünftig weitere Verbesserungen bei den Routen geben wird, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es diesbezüglich neue Informationen geben, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die neuen Medaillen zu den Routen in Pokémon GO? Nutzt ihr das Routen-Feature regelmäßig? Und hofft ihr auch endlich auf bessere Belohnungen? Lasst es uns gern in den Kommentaren auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Übrigens: Im Sommer stehen 7 Termine in Pokémon GO an, die ihr euch merken solltet.