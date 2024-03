Pokémon GO: Rocket-Event sollte in manchen Ländern schon starten, aber Trainer warten vergeblich

Pokémon GO soll um Mitternacht durch Team GO Rocket übernommen werden, doch die haben in den ersten Zeitzonen wohl verschlafen. Das Rocket-Event ist dort nämlich noch gar nicht aktiv. Wie die Trainer darauf reagieren und was das für euch bedeutet, haben wir hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO könnt ihr regelmäßig auf die Mitglieder von Team GO Rocket treffen. Mindestens einmal in der Season erhalten sie ein eigenes Event, bei dem sie nicht nur neue Teams bekommen, sondern auch häufiger zu finden sind und von Boni begleitet werden. Um Mitternacht zum 27. März 2024 sollte es im Rahmen des Events Welt voller Wunder: Übernahme wieder so weit sein.

In den ersten Regionen sollte das Event, aufgrund der Zeitverschiebung, bereits seit Stunden im Gange sein. Doch dort tut sich einfach nichts, wie Trainer in den sozialen Netzwerken mitteilen. Wir erklären euch, welche Auswirkungen das auf uns haben könnte und wie die Trainer auf die Situation reagieren.

Trainer warten vergeblich auf neue Rocket-Teams

Was haben Trainer beobachtet? In Neuseeland sollten die Spieler eigentlich schon um 12:00 Uhr deutscher Zeit Zugang zum Rocket-Event haben und gegen die neuen Teams kämpfen können, doch wie sie in den sozialen Netzwerken mitteilten, passierte nichts.

Während es normalerweise nur kurzzeitig solche Probleme gibt und die Event-Inhalte schnellstmöglich nachgereicht werden, scheint es dieses Mal so, als wurde das Event einfach vergessen. Denn auch Stunden nach dem eigentlichen Start warten Trainer immer noch ungeduldig auf die Spawns und Quests.

So auch der neuseeländische Reddit-User MeliaseMaree, der regelmäßige Updates in seinem Reddit-Beitrag teilt. So schreibt er:

Nach Mitternacht in Neuseeland und kein Übernahme-Event […] UPDATE: jetzt nach 1 Uhr morgens in Neuseeland und immer noch kein Zeichen von dem Event.

Um das klarzustellen – es ist nicht in der Registerkarte “Heute”. Es gibt keine kostenlose zeitlich begrenzte Forschung. Die Rocket-Monster haben sich nicht geändert. Die Spawns haben sich nicht geändert. Es gibt keine Rocket-Box im Shop. …. Das kostenpflichtige Forschungsticket kann jedoch erworben werden. MeliaseMaree auf Reddit

Wie reagieren andere Spieler auf diese Neuigkeit? Auch Trainer aus den benachbarten Zeitzonen bestätigen diese Aussagen in den Kommentaren und machen sich teilweise über Niantic lustig:

Anonymausss: Kann bestätigen, dass auch in Australien nichts zu finden ist. Keine Spawns, keine Quest, nichts passiert jetzt. Ich habe zufällig ein Radar und Sierra hat immer noch eine Fledermaus.

juqki: Vielleicht musst du ‘Zeitenlärm’ aktivieren, dein Telefon siebenmal drehen und einen glänzendes Bidiza entwickeln, damit das Event erst beginnt, nachdem du einen Ditto gefangen hast?

umbongo44dd: Trainer auf der ganzen Welt werden zusammenarbeiten können, um eine Herausforderung zu meistern! Wenn 1 Million Spezialforschungstickets verkauft werden, legen wir den Schalter um und starten das Event – wenn ihr Glück habt!

Was könnte hinter dem Fail stecken? Es gibt aber auch erste Vermutungen, wieso es zu diesem Fail gekommen ist. Wie MeliaseMaree in seinem Beitrag mitteilt, könnte der fehlende Start mit den Zeiten in den unterschiedlichen Ankündigungen zu tun haben. Schaut man sich nämlich den Blog-Beitrag von Niantic an, wurde das Event mit einer Startzeit von 00:00 Uhr Ortszeit angegeben.

In ihrer ursprünglichen Event-Übersicht auf X, in der alle Events vom März aufgelistet sind, jedoch erst um 10:00 Uhr Ortszeit. Möglicherweise ist es hierbei zu einem (Kommunikationsproblem-) Fehler gekommen, wie einige in den Reddit-Kommentaren schreiben:

So erklärt MeliaseMaree weiter: 3:30 Uhr Update: Ich habe jetzt die Infografik entdeckt, die Niantic auf Twitter gepostet hat… Aber nicht im Spiel noch dem Blog-Post.. Der sieht vor, dass das Event um 10 Uhr beginnt. Also denke ich… Ich weiß nicht, diese Firma ist sehr frustrierend! Ich gehe jetzt schlafen. Hoffentlich wird es für andere Länder behoben, aber ich wäre überrascht, wenn sie es für Neuseeland verlängern.

Und auch krispyboiz wartet gespannt, ob das Event um 10:00 Uhr Ortszeit startet: Ich bin gespannt, ob das Event am Ende um 10 Uhr morgens stattfindet und sie die Ankündigung vermasselt haben.

Was bedeutet ein verzögerter Start für uns in Deutschland?

Neue Event-Zeiten: Wenn das Event tatsächlich erst um 10:00 Uhr Ortszeit in Neuseeland startet, dann werden auch wir erst mit einer entsprechenden Verzögerung mit dem Event beginnen. Die Inhalte werden somit dann auch hier erst am 27. März um 10:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein.

Doch in der März-Ankündigung war nicht nur der Start-Zeitpunkt ein anderer, sondern auch das Ende. So würde das Event demnach nur bis 20:00 Uhr Ortszeit am 31. März laufen und somit bereits 4 Stunden früher enden. Ob das tatsächlich der Fall ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, da ein offizielles Statement seitens Niantic noch aussteht.

Rocket-Teams: Eine weitere wichtige Änderung, die sich durch einen späteren Start, auch auf europäische Spieler auswirkt, ist der Team-Wechsel. Die Mitglieder von Team GO Rocket sollten nämlich von neuen Monstern profitieren. Diese wurden in der Vergangenheit für die Rocket-Mitglieder an PokéStops aber immer um Mitternacht für den kompletten Tag festgelegt, weshalb es bei ähnlichen Events die Team-Wechsel immer erst am darauffolgenden Tag gab.

Sollte das bei diesem Event ebenfalls der Fall sein, dann könnt ihr die neuen Monster der Rocket-Bosse, das neue Crypto-Groudon von Giovanni sowie die neuen Teams der Rüpel erst ab 28. März 2024 im Spiel finden. In Ballons werden sie jedoch schon nach dem eigentlichen Event-Start verfügbar sein.

Weniger Zeit für Quests: Durch kürzere Event-Zeiten habt ihr außerdem auch weniger Zeit eure befristeten Forschungen zu lösen oder euren Monstern Frustration zu verlernen.

Ob Niantic hier nochmal gegensteuert und das Event möglicherweise verlängert, bleibt aber abzuwarten. Sollte es neue Informationen hierzu geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zu dem Event-Fail? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

