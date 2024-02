Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Somniam und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 13. Februar 2024, eine Rampenlicht-Stunde mit Somniam. Hier findet ihr alles zu Zeiten, Shinys und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet in der Regel jeden Dienstag statt. Hier trefft ihr 60 Minuten lang auf ein bestimmtes Pokémon, das Woche für Woche ausgetauscht wird. Obendrauf gibt es dann immer noch einen Bonus.

Welche Pokémon und Boni das sind, legt Niantic immer am Monatsanfang fest. Heute trefft ihr auf Somniam, ein Psycho-Pokémon aus der fünften Spielgeneration. Es kann sich zu Somnivora entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 13. Februar – Start, Shiny, Boni

Wann geht es los? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. In dieser Zeit sind die Inhalte für euch aktiv, bevor um 19:00 Uhr wieder die aktuellen Event-Spawns aus dem neuen Event „Karneval der Liebe“ auftauchen.

Welche Boni sind aktiv? Der Haupt-Bonus sind deutlich vermehrte Somniam-Spawns, das ihr überall im Spiel finden werdet. Wollt ihr noch mehr Somniam anlocken, könnt ihr ein Rauch-Item verwenden.

Darüber hinaus bekommt ihr für jedes gefangene Pokémon die doppelte Anzahl an Bonbons. Das gilt für alle Pokémon in dieser Zeit, also beispielsweise auch für Raid-Bosse, die ihr zwischen 18:00 und 19:00 Uhr herausfordert.

Die weiteren Rampenlicht-Termine des Monats findet ihr hier:

Kann man Shiny Somniam fangen? Ja, die schillernde Version von Somniam ist im Spiel verfügbar. Allerdings braucht ihr Glück, denn die Shiny-Rate ist während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht.

So sieht die Shiny-Variante aus:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Insgesamt ist Somniam kein besonders nützliches Pokémon. Es ist weder in der Kampfliga, noch für Kämpfe in Raids oder Arenen besonders geeignet und wird euer Team nicht verstärken.

Wer allerdings sein Glück versuchen will, ein auffälliges Shiny zu fangen, könnte heute auf Sammel-Tour gehen, denn Somniams Shiny-Form unterscheidet sich deutlich von seiner Standard-Variante. Ihr müsst aber mit einer niedrigen Chance auf das Shiny rechnen. Ansonsten könnt ihr versuchen, euch mit dem Bonbon-Bonus ein paar Extra-Bonbons zu verdienen.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Dann findet ihr hier alle Events im Februar 2024 bei Pokémon GO.