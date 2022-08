Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Hisui-Voltobal und Staub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 2. August, eine Rampenlicht-Stunde mit Hisui-Voltobal. Wir zeigen euch alles zum Sternenstaub-Bonus, Start des Events und ob ihr ein Shiny fangen könnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht dann ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus und erscheint nahezu überall in der Wildnis.

Heute geht es um Hisui-Voltobal, das von einem Bonus begleitet wird, der euch mehr Sternenstaub bringt. Wir zeigen euch hier alles, was ihr über das Event wissen müsst.

Rampenlicht-Stunde am 2. August – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie ihr das von früheren Events kennt, geht die Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit los. Gegen 19:00 Uhr wird das Event dann wieder beendet. Die Spawns sollten dann wieder normal werden und der Sternenstaub-Bonus deaktiviert.

Welche Boni gibt es? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub. Das gilt für alle Pokémon, die ihr während der Event-Zeit fangt. Dazu spawnen an fast jedem Fleck in der Wildnis Hisui-Voltobal.

Gibt es Shiny Hisui-Voltobal? Nein, die schillernde Version dieser besonderen Voltobal-Form könnt ihr bisher nicht in Pokémon GO fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Hisui-Voltobal?

Das müsst ihr wissen: Die neue Hisui-Form von Voltobal ist noch recht „neu“ im Spiel. Im Januar 2022 wurde sie in Pokémon GO veröffentlicht. Wer zu dem Zeitpunkt nicht gespielt hat, bekommt nun die Chance, viele Exemplare davon zu fangen.

Selbst, wenn euch das Pokémon nicht interessiert, könnt ihr die 60 Minuten nutzen, um Sternenstaub zu sammeln. Dafür lohnt sich die Stunde auf jeden Fall.

Nutzt ihr die Rampenlicht-Stunde heute und spielt fleißig mit? Oder findet ihr das Event uninteressant und lasst es lieber ausfallen? Schreibt uns eure Gründe dafür doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

In diesem Monat starten insgesamt 5 Events dieser Art. Alle Rampenlicht-Stunden im August 2022 mit Pokémon und Boni in der Übersicht. Auf welche freut ihr euch am meisten?