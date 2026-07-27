Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im August 2026

Der August steht vor der Haustür und bringt euch wieder einige Raids und Raid-Bosse zu Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, welche das sind.

Neuer Monat, neues Glück. Auch im August kommen wieder verschiedene Raids, Bosse und Raid-Stunden zu Pokémon GO. Wollt ihr sie bezwingen, solltet ihr nicht nur starke Konter, sondern im besten Fall auch noch einige Freunde dabeihaben.

Wir haben euch zusammengestellt, welche Bosse euch im August 2026 in Pokémon GO erwarten und welche Konter sich gegen die jeweiligen Bosse besonders eignen. Alle Monster, die ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden könnt, haben wir mit einem * markiert.

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Alle Raid-Stunden im August 2026

Datum Boss 5. August Selfe* (Asien-Pazifik), Vesprit* (Europa, mittlerer Osten, Afrika und Indien) sowie Tobutz* (Amerika und Grönland) 12. August Groudon* 19. August Lunala* 26. August Regirock*, Regice* sowie Registeel*

Alle Raid-Bosse im August 2026

Welche Monster lohnen sich besonders? Solltet ihr noch auf der Suche nach einigen starken Angreifern sein, dann könnte sich der August für euch lohnen. Mit Kyurem, Groudon sowie den Mega-Entwicklungen von Lohgock, Knakrack, Sumpex und Garados gibt es einige starke Bosse, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Auch Sammler sollten im August aufpassen. Lunala könnt ihr im August erstmals als Shiny erhalten, wenn ihr etwas Glück habt.

Was ist euer Highlight im August? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neben den Raids gibt es noch einige weitere Inhalte, die der Monat mitbringt. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.