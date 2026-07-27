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Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im August 2026

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Raids und Bosse August 2026

Der August steht vor der Haustür und bringt euch wieder einige Raids und Raid-Bosse zu Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, welche das sind.

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Neuer Monat, neues Glück. Auch im August kommen wieder verschiedene Raids, Bosse und Raid-Stunden zu Pokémon GO. Wollt ihr sie bezwingen, solltet ihr nicht nur starke Konter, sondern im besten Fall auch noch einige Freunde dabeihaben.

Wir haben euch zusammengestellt, welche Bosse euch im August 2026 in Pokémon GO erwarten und welche Konter sich gegen die jeweiligen Bosse besonders eignen. Alle Monster, die ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden könnt, haben wir mit einem * markiert.

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Alle Raid-Stunden im August 2026

DatumBoss
5. AugustSelfe* (Asien-Pazifik), Vesprit* (Europa, mittlerer Osten, Afrika und Indien) sowie Tobutz* (Amerika und Grönland)
12. AugustGroudon*
19. AugustLunala*
26. AugustRegirock*, Regice* sowie Registeel*

Alle Raid-Bosse im August 2026

DatumBoss
im August5-Sterne-Crypto-Raids mit Crypto-Giratina (Wandelform)*
Konter gegen Crypto-Giratina
29. Juli – 4. August5-Sterne-Raids mit Kyurem*
Konter gegen Kyurem
29. Juli – 4. AugustMega-Raids mit Mega-Stolloss*
Konter gegen Mega-Stolloss
5. – 11. August5-Sterne-Raids mit Selfe* (Asien-Pazifik), Vesprit* (Europa, mittlerer Osten, Afrika und Indien) sowie Tobutz* (Amerika und Grönland)
Konter gegen Selfe
Konter gegen Vesprit
Konter gegen Tobutz
5. – 11. AugustMega-Raids mit Mega-Lohgock*
Konter gegen Mega-Lohgock
12. – 18. August5-Sterne-Raids mit Groudon*
Konter gegen Groudon
12. – 18. AugustMega-Raids mit Mega-Knakrack*
Konter gegen Mega-Knakrack
19. – 25. August5-Sterne-Raids mit Lunala*
Konter gegen Lunala
19. – 25. AugustMega-Raids mit Mega-Sumpex*
Konter gegen Mega-Sumpex
26. August – 8. September5-Sterne-Raids mit Regirock*, Regice* sowie Registeel*
Konter gegen Regirock
Konter gegen Regice
Konter gegen Registeel
26. August – 8. SeptemberMega-Raids mit Mega-Garados*
Konter gegen Mega-Garados
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Welche Monster lohnen sich besonders? Solltet ihr noch auf der Suche nach einigen starken Angreifern sein, dann könnte sich der August für euch lohnen. Mit Kyurem, Groudon sowie den Mega-Entwicklungen von Lohgock, Knakrack, Sumpex und Garados gibt es einige starke Bosse, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Auch Sammler sollten im August aufpassen. Lunala könnt ihr im August erstmals als Shiny erhalten, wenn ihr etwas Glück habt.

Was ist euer Highlight im August? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neben den Raids gibt es noch einige weitere Inhalte, die der Monat mitbringt. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.

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