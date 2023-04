Pokémon GO: Raid-Tag bringt neues Monster, direkt mit erhöhter Shiny-Chance

Das neue Pokémon Axantor feiert in Kürze sein Debüt in Pokémon GO – in Form eines Raid-Tags. Wie der abläuft, fassen wir hier zusammen.

Wann läuft der Raid-Tag mit Axantor? Der Raid-Tag läuft am Samstag, den 06. Mai von 11:00 bis 14:00 Uhr Ortszeit. Es ist damit eines der ersten Mai-Events in Pokémon GO und steht bereits kurz bevor.

Was ist das für ein Pokémon? Axantor wurde mit dem Switch-Spiel “Legenden: Arceus” in die Pokémon-Welt eingeführt und gehört den Typen Käfer und Gestein an.

Axantor kann sich – eigentlich – aus Sichlor entwickeln. In “Legenden: Arceus” passiert das, wenn man das Item “Schwarzaugit” auf Sichlor anwendet. Dann entwickelt es sich zu Axantor, anstatt wie von früher gewohnt zu Scherox. Es stellt eine Alternativ-Entwicklung der Hisui-Region dar, so wie es bei Ursaluna schon der Fall war.

Allerdings wird die Entwicklung aus Sichlor in Pokémon GO vorerst nicht möglich sein, so die Ankündigung von Niantic (via pokemongolive.com). Stattdessen bekommt man das Axt-Monster nur in Raid-Kämpfen.

Dazu passend veranstaltet Pokémon GO den Raid-Tag am 06. April.

Wie läuft der Raid-Tag mit Axantor ab? Alle Boni des Events

Das passiert beim Raid-Tag: Ihr habt insgesamt drei Stunden Zeit, um im Event Axantor-Raids abzuschließen, die voraussichtlich auf einem Großteil der Arenen im Spiel stattfinden werden. Die Raids haben die Stufe 3 und dürften somit auch allein schlagbar sein.

Kann Axantor Shiny sein? Ja, Axantor wird direkt mit seinem Debüt als Shiny verfügbar sein. Zudem wird es bei den Raids während des Raid-Tages eine erhöhte Chance auf das Shiny geben. Wer das schillernde Axantor haben möchte, sollte das im Hinterkopf behalten.

Welche Boni bringt der Raid-Tag? Neben den häufigeren Axantor-Raids und der erhöhten Shiny-Chance gibt es noch zwei weitere Boni:

Ihr erhaltet während des Events und bis zu zwei Stunden danach bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe beim Drehen von Arenen. In der Vergangenheit gab es den nächsten Pass bei solchen Events immer, sobald man einen Gratis-Pass verbraucht hatte.

Das Fern-Raid-Limit wird am Event-Tag von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr auf zehn Fern-Raids erhöht.

Was hat es mit dem Fern-Raid-Limit auf sich? Pokémon GO sorgte zuletzt für Aufsehen, als einige Änderungen hinsichtlich der Fern-Raids bekannt gegeben wurden. Dazu gehört auch ein Fern-Raid-Limit, das Spieler auf bis zu fünf Fern-Raids am Tag limitiert.

Darüber hinaus wurden die Preise für die Fern-Raids angehoben. Die Änderungen sorgten für Frust in der Community, viel Kritik wurde an den Entscheidungen geäußert. Mehr zur Diskussion um die Fern-Raids in Pokémon GO erfahrt ihr hier.